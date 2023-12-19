جهد يطلق الدليل الإرشادي لتعزيز بيئة العمل الآمنة للمرأة بالقطاع الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول(بترا)- أطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) اليوم الثلاثاء، الدليل الارشادي لأرباب العمل في القطاع الخاص، بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة للمشاركة الاقتصادية للمرأة.

وجاء اطلاق الدليل، بالتعاون مع مؤسسة تعزيز الثقافة الاجتماعية الاسبانية، في اطار مشروع مساهمة المرأة في الصمود والتعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر، استجابة لتداعيات جائحة كوفيد 19.

وضمت اللجنة العلمية للدليل بالإضافة إلى جهد، ممثلين عن وزارة العمل، ومركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية، وجمعية معهد تضامن النساء الاردني، وجمعية دعم لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية.

ويهدف الدليل الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الانمائي ، إلى تحفيز أصحاب العمل في القطاع الخاص لزيادة اشراك النساء، في ظل انسحابها من سوق العمل، وتدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة والبالغة نحو 14.7بالمئة مقابل 61.6 بالمئة للذكور.

وعزا الدليل، تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل إلى عدة عوامل منها، فقدان الحماية الاجتماعية، وعدم توفر بيئة العمل المحفزة والجاذبة للمرأة، إضافة إلى الفجوة في الأجور، وعدم الالتزام بالنصوص التشريعية التي تدعو إلى إزالة التشوهات المتعلقة بالتمييز ضمن بيئة العمل، وعدم وصول المرأة للمواقع القيادية وصنع القرار فيها.

وبحسب الدليل، فان زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، تسهم في تسريع النمو الاقتصادي على مستوى الاداء المؤسسي من حيث ارتفاع عائدات المؤسسة، وزيادة مهارات القوى العاملة وتنوعها، وتنامي العمالة الموهوبة وتوفير طاقة أوسع من الخبرات والكفاءات، إضافة إلى زيادة الابتكار المؤسسي والتفوق الإداري للمؤسسة.

كما ترتبط زيادة المشاركة للمرأة بسوق العمل وفق الدليل، بزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، فيما يعتبر أن الامكانات غير المستغلة للمرأة فرصا ضائعة للنمو الاقتصادي والتنمية.

واستند الدليل إلى الإطار التشريعي لتعزيز بيئة العمل الآمنة لمشاركة المرأة بسوق العمل الخاص، وتضمن حقها بالتمكين الاقتصادي في الدستور، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وحق المرأة العاملة في رعاية أطفالها في مكان مناسب يعده صاحب العمل، وحقها بإجازة الأمومة والتفرغ لتربية أطفالها، ومنع فصل المرأة العاملة الحامل، وعدم التمييز في الأجور بين الجنسين، وحقها في الحصول على إجازة سنوية خارج اطار العطلة الرسمية.

وخلص الدليل الى جملة من المبادئ التوجيهية لأصحاب العمل في القطاع الخاص، تشمل توفير فرص التدريب والتطوير الوظيفي للنساء؛ بهدف الحصول على وظائف إدارية وقيادية، وتعزيز الكفاءة المهنية للنساء العاملات، وتوفير الحوافز والترقيات، والتمثيل العادل لنسبة الإناث مع الذكور داخل بيئة العمل، دون تفضيل الذكور على الإناث.

كما خلص الدليل إلى أهمية توفير بيئة عمل حساسة للنوع الاجتماعي، بما يشجع النساء على الانخراط في سوق العمل والاستمرار فيه، وتوفير حضانات لرعاية أطفال العاملات، ووسائل النقل الآمنة للنساء العاملات، وتوفير مدونة سلوك أخلاقية عادلة وخالية من التمييز، واتخاذ تدابير إجرائية للحد من العنف ضد النساء في بيئة العمل.

وأكد الدليل أهمية كفالة حق النساء في الشكوى من أي سلوك خاطئ بحقها والحفاظ على خصوصيتها، ونشر الوعي والثقافة بتدابير الحماية وإجراءاتها وتمكين النساء، ومعاملتهن بعدالة وإنصاف دون تمييز، واتباع مبدأ المساواة في كل ما يتعلق بالمسار الوظيفي على أسس الاستحقاق والجدارة.

وطالب الدليل أصحاب العمل، بتعزيز بيئة داعمة لرفع كفاءة النساء في التدريب على مهارات مختلفة، ورفع كفاءتهن في العمل والإنتاج، وتعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وضمان أسس السلامة والصحة للنساء في بيئة العمل.

--(بترا)

م خ /ف م/ف ق

19/12/2023 16:22:36