مالية النواب تستكمل مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة لعدد من البلديات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- استكملت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشات استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بعدد من البلديات.

وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالرحيم المعايعة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال ابو عرابي، إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وديوان المحاسبة لإعادة بحث عدد من الاستيضاحات التي لم يتم إغلاقها، ومنح اللجنة مدة أسبوع لإنهاء عملها.

وقال السليحات، إن اللجنة منحت سابقا الوزارة وديوان المحاسبة مهلة إعادة النظر ومناقشة الاستيضاحات بعد تشكيل لجنة من الطرفين.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة أصدرت نتائج لعدد من الاستيضاحات التي تم مناقشتها بشكل يومي، وأغلقت بعض القضايا وحولت أخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا إلى أنه من الملاحظ انخفاض كبير في حجم وعدد المخالفات التي تقع في البلديات بسبب تشريعات أقرها القانون مقارنة بالسابق.

من جانبه، أكد ابو عرابي أن اللجنة قامت بدورها في مناقشة جميع استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في التقرير، بعد التحقق من جميع الملاحظات عليها، حيث تم التوصل لاتفاق مع ديوان المحاسبة والعمل على إغلاق عدد منها.

وبين أن عددا من الملاحظات المتعلقة بالأمور الاجرائية وأخرى تتطلب إعادتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه تم خفض القضايا المحولة إلى الفساد من 110 إلى 55 قضية فقط.

وبين أن هناك عددا من القضايا المتعلقة ببعض المخالفات من قبل موظفين سابقين والتي لايمكن محاسبتهم أو عمل اي إجراء ضدهم والتي نسعى بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية وديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

من جانبه، أكد ممثل ديوان المحاسبة فوزان وريكات، اهتمام اللجنة المشتركة التي شكلتها اللجنة المالية من خلال عقد اجتماعات يومية لمتابعة الاستيضاحات والملاحظات كافة وتم الاتفاق على إنهاء ومعالجة عدد منها.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة بالعمل على استرداد الأموال التي يطالب بها الموظف على رأس عمله من خلال الوزارة، اما الموظفون الذين أحيلوا إلى التقاعد فيتم مطالبتهم والاسترداد منهم عن طريق وزارة المالية /الأموال العامة.

بدورهم، أكد النواب هيثم زيادين ناجح العدوان سليمان ابو يحيى عارف السعايدة عمر النبر محمد مرايات أهمية المحافظة على المال العام ووقف اي هدر أو تجاوز مالي خاصة البلديات التي تعاني موازنتها من العجز .

وشددوا على أهمية التدقيق المالي من خلال إجراءات وقائية مرنة تعمل على محاسبة الموظف في قضايا الهدر المالي ، مؤكدين أهمية التشهير بالقضايا أمام الرأي العام بعيدا عن الأشخاص حتى تكون رادع أمام بقية الموظفين لمن أساء للمال العام.

--(بترا)

ع س/م ف/ف ق

19/12/2023 16:18:35