الخريشة : الانتساب للأحزاب حق للجميع والمستقبل لها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن كل مواطن أردني يحق له الانتساب للأحزاب، وأن المستقبل للعمل السياسي.

وأكد الخريشة خلال جلسة حوارية نظمتها جامعة البترا اليوم الثلاثاء، أن المستقبل للعمل السياسي المنظم والانخراط بالحياة الحزبية، مؤكداً أهمية مشاركة الأحزاب لخوض الإنتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

وقال الخريشة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور رامي عبدالرحيم، وعمداء الكليات وطلبة الجامعة، إن منظومة التحديث السياسي التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، عززت الحياة السياسية والحزبية من خلال تشريعات قانونية مكّنت الشباب والمرأة من حجز مكانة لهم في البرلمان المقبل، وكذلك حضوراً في الأحزاب من خلال تخصيص 20بالمئة من أعضاء الهيئة العامة للشباب ومثلها للمرأة.

وبين الخريشة أن ما يميز المرحلة المقبلة من العمل الحزبي في الأردن هو تخصيص 41 مقعداً في مجلس النواب المقبل للأحزاب، وستزيد هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمئة من عدد مقاعد البرلمان لتصل في المرة التي تليها إلى 65 بالمئة للمترشحين من القوائم الحزبية.

ورداً على سؤال حول استقرار التشريعات السياسية، قال الخريشة إن الدستور حصَّنَ قانوني الإنتخاب والأحزاب، بحيث اشترط تعديل القوانين تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على التعديلات، وهو ما يعطي ضمانة حقيقة لعدم العبث بها مستقبلاً.

وأكد الخريشة أهمية تحقيق أهداف التحديث السياسي، باعتباره رؤية ملكية التزمت الحكومة بتنفيذها، مشيرا إلى أن دور الوزارة نشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، والتوعية بمخرجات منظومة التحديث السياسي وتشجيع المواطنين على الإنخراط والإنتساب للأحزاب.

وأوضح الخريشة، أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني، لأن الحياة التشريعية بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة بالعمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانونا الإنتخاب والأحزاب.

ودعا الوزير، إلى ضرورة تغيير السلوك الإنتخابي للمواطنين، من أجل إنتخاب المرشحين على أسس برامجية حزبية وليس على أسس شخصية ومصلحية.

وتعليقا على تساؤلات طرحها الطلبة حول امكانية تشكيل الحكومات البرلمانية بين الوزير، أن قانون الأحزاب تحدث بشكل صريح عن حق الحزب في المشاركة بالحكومات، وأن قانون الأحزاب الحالي حدد في المادة 3 منه تعريف الحزب بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة بالحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور .

وفي نهاية اللقاء جرى حوار موسع بين الوزير والحضور من الطلبة، وسلم رئيس الجامعة درع الجامعة للوزير، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالده، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، وعميد كلية الإعلام الدكتور علي النجادات، وعميد شؤون الطلبة الدكتور اياد الملاح.

--(بترا)

م ه/ف م/ف ق

19/12/2023 16:14:56