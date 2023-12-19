الخريشة : الانتساب للأحزاب حق للجميع والمستقبل لها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)-قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن كل مواطن أردني يحق له الانتساب للأحزاب، وأن المستقبل للعمل السياسي.
وأكد الخريشة خلال جلسة حوارية نظمتها جامعة البترا اليوم الثلاثاء، أن المستقبل للعمل السياسي المنظم والانخراط بالحياة الحزبية، مؤكداً أهمية مشاركة الأحزاب لخوض الإنتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
وقال الخريشة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور رامي عبدالرحيم، وعمداء الكليات وطلبة الجامعة، إن منظومة التحديث السياسي التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، عززت الحياة السياسية والحزبية من خلال تشريعات قانونية مكّنت الشباب والمرأة من حجز مكانة لهم في البرلمان المقبل، وكذلك حضوراً في الأحزاب من خلال تخصيص 20بالمئة من أعضاء الهيئة العامة للشباب ومثلها للمرأة.
وبين الخريشة أن ما يميز المرحلة المقبلة من العمل الحزبي في الأردن هو تخصيص 41 مقعداً في مجلس النواب المقبل للأحزاب، وستزيد هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمئة من عدد مقاعد البرلمان لتصل في المرة التي تليها إلى 65 بالمئة للمترشحين من القوائم الحزبية.
ورداً على سؤال حول استقرار التشريعات السياسية، قال الخريشة إن الدستور حصَّنَ قانوني الإنتخاب والأحزاب، بحيث اشترط تعديل القوانين تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على التعديلات، وهو ما يعطي ضمانة حقيقة لعدم العبث بها مستقبلاً.
وأكد الخريشة أهمية تحقيق أهداف التحديث السياسي، باعتباره رؤية ملكية التزمت الحكومة بتنفيذها، مشيرا إلى أن دور الوزارة نشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، والتوعية بمخرجات منظومة التحديث السياسي وتشجيع المواطنين على الإنخراط والإنتساب للأحزاب.
وأوضح الخريشة، أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني، لأن الحياة التشريعية بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة بالعمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانونا الإنتخاب والأحزاب.
ودعا الوزير، إلى ضرورة تغيير السلوك الإنتخابي للمواطنين، من أجل إنتخاب المرشحين على أسس برامجية حزبية وليس على أسس شخصية ومصلحية.
وتعليقا على تساؤلات طرحها الطلبة حول امكانية تشكيل الحكومات البرلمانية بين الوزير، أن قانون الأحزاب تحدث بشكل صريح عن حق الحزب في المشاركة بالحكومات، وأن قانون الأحزاب الحالي حدد في المادة 3 منه تعريف الحزب بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة بالحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور .
وفي نهاية اللقاء جرى حوار موسع بين الوزير والحضور من الطلبة، وسلم رئيس الجامعة درع الجامعة للوزير، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالده، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، وعميد كلية الإعلام الدكتور علي النجادات، وعميد شؤون الطلبة الدكتور اياد الملاح.
--(بترا)
م ه/ف م/ف ق
19/12/2023 16:14:56
MENAFN19122023000117011021ID1107629006
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