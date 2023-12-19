المحامين تقرر دفع الرسوم السنوية عن منتسبيها

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس نقابة المحامين تسديد الرسوم السنوية لعام (2024) للمحامين المنتفعين من الصندوق التعاوني لعام (2023)، عملاً بأحكام المادة (3/أ). ودعت النقابة في تصريح اليوم الثلاثاء، المحامين لتعبئة النموذج الخاص بالرسوم السنوية شخصياً واستلام بطاقة النقابة وبطاقات التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين. واستثنت النقابة رسوم الإشتراك في التأمين الصحي ورسوم ووكالات الشركات وأي ذمم مترتبة بحق أي عضو لصناديق النقابة. --(بترا) ع ح/ ف م 19/12/2023 15:59:41

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