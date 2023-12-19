بدء تنفيذ مشروع تأمين كرافانات داخل مخيم الزعتري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تأمين الكرافانات داخل مخيم الزعتري، لتأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء بتنفيذ المشروع الذي سيسهم بتعويض الكرافانات القديمة غير القابلة للاستعمال، واحتواء الزيادة العددية من الوافدين الجدد والمتزوجين حديثاً من سكان المخيم.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن مخيم الزعتري يعد من المخيمات التي تعاني من نقص في أعداد الكرافانات، وزيادة بعدد اللاجئين بسبب الزواج وارتفاع عدد المواليد، مشيرا إلى أن مركز الملك سلمان موّل 50 بالمئة من الاحتياجات الحالية في المخيم للكرافانات.
وأشار مدير فرع المركز في الأردن، نايف بن صالح الشمري إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع المقدمة من السعودية من خلال المركز والتي تعنى بالاستجابة لاحتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن.
وبين أنه بموجب هذا المشروع سيجري تأمين 500 كرفان للأسر السورية الأكثر احتياجاً في مخيم الزعتري، والتخفيف من معاناة الأسر ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة، ولتلبية تأمين السكن المناسب لهم، وتوفير الأمان والحماية خصوصا في الظروف الجوية الصعبة.
--(بترا)
ج ب/م ف/رق
19/12/2023 15:57:53
MENAFN19122023000117011021ID1107629004
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