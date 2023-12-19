بدء تنفيذ مشروع تأمين كرافانات داخل مخيم الزعتري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تأمين الكرافانات داخل مخيم الزعتري، لتأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء بتنفيذ المشروع الذي سيسهم بتعويض الكرافانات القديمة غير القابلة للاستعمال، واحتواء الزيادة العددية من الوافدين الجدد والمتزوجين حديثاً من سكان المخيم.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن مخيم الزعتري يعد من المخيمات التي تعاني من نقص في أعداد الكرافانات، وزيادة بعدد اللاجئين بسبب الزواج وارتفاع عدد المواليد، مشيرا إلى أن مركز الملك سلمان موّل 50 بالمئة من الاحتياجات الحالية في المخيم للكرافانات.

وأشار مدير فرع المركز في الأردن، نايف بن صالح الشمري إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع المقدمة من السعودية من خلال المركز والتي تعنى بالاستجابة لاحتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن.

وبين أنه بموجب هذا المشروع سيجري تأمين 500 كرفان للأسر السورية الأكثر احتياجاً في مخيم الزعتري، والتخفيف من معاناة الأسر ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة، ولتلبية تأمين السكن المناسب لهم، وتوفير الأمان والحماية خصوصا في الظروف الجوية الصعبة.

--(بترا)

ج ب/م ف/رق

19/12/2023 15:57:53