إدارية النواب تؤكد ضرورة النهوض بالقطاع العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول(بترا)- شدد رئيس اللجنة الادارية النيابية المهندس يزن الشديفات، على ضرورة النهوض بالقطاع العام وموظفيه تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حضر جانبا منه النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، لبحث موضوع مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، إلى أن موظفي ديوان الخدمة المدنية يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية.

من جهتهم أكد النواب: تيسير كريشان، غازي الذنبيات، امغير الهملان، ناجح العدوان، علي الطراونة، محمد ابو صعيليك ، سليمان ابو يحيى ، احمد الخلايلة، ضرورة تطوير القطاع العام وموظفيه.

وأشاروا لضرورة اعادة الألق للقطاع العام المشهود له بالكفاءة وساهم بتطوير العديد من الدول.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن البرامج التنفيذية لمسارات التحديث الثلاثة " الاقتصادي والإداري والسياسي" جاءت تجسيداً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتاً إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة تطوير القطاع العام.

وأشاد بالدور الذي قام به ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستباشر عملها اعتباراً من بداية العام المقبل، لتحلّ محل الديوان قانونياً وواقعياً، وفق أدوارٍ ومهام تنظيمية ورقابية تتضمن إعداد السياسات والمعايير الناظمة لإدارة الموارد البشرية، والهياكل التنظيمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية، والرقابة وضمان الامتثال لتطبيق التشريعات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية، فضلاً عن تقييم الكفايات الوظيفية.

وحول مصير موظفي الديوان، أوضح الشريدة أنّه سيتَم تشكيل لجنة وزارية لدارسة أوضاعهم وفقا لأحكام نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، مؤكداَ أهمية التراكم المعرفي للخبرات المتوفرة لموظفي الديوان والاستفادة منها سواء في تنفيذ المهام الجديدة للهيئة أو إسناد الأدوار الجديدة للوزارات والدوائر الحكومية في إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، مشدداً على أنّ مخزون ديوان الخدمة يعتبر بنكاً للمعلومات.

كما بيّن الشريدة، أنّ هناك نظاما جديدا للموارد البشرية سيتم إقراره قريباً، وأن تعديل نظام الخدمة المدنية يأتي للحفاظ على حقوق الموظفين المُعينين قبل تاريخ 31/12/2023 ، مشدداً على أن الأمان الوظيفي مشروط بمستوى الأداء الوظيفي.

وأضاف الشريدة أنّ التطوير الإداري ليس ترفاً، بل هناك حاجة ماسّة في القطاع العام للتطوير والتحديث، مقرّاً بوجود ترهل إداري في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.

من جهتها، قالت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الموظفين يخضعون لمنظومة تشريعية، عبر اصدار أنظمة لهيئة الخدمة والادارة العامة والتنظيم الاداري للهيئة ومعدل لنظام الخدمة المدنية.

وأكدت على حديث الشريدة، أنه سيكون هناك دراسة لموظفي ديوان الخدمة المدنية، الذين يعتبرون بيت خبرة.

وقالت مديرة معهد الادارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد يعمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على عقد دورات تدريبية لموظفي القطاع العام.

حضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، رئيس ديوان الرأي والتشريع قاسم عبده.

-(بترا)

م خ/ ف م/ ف ق

19/12/2023 15:56:36