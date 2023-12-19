تدريب البلديات على نظام الإنذار المبكر للظروف الجوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أطلقت وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أسبوعا تدريبيا خاصاً بالبلديات المشاركة ضمن مشروع برنامج الإنذار المبكر للظروف الجوية.

وشمل التدريب منذ بداية الأسبوع الحالي بلديات محافظات الشمال والوسط، وسيستمر حتى نهاية الإسبوع لإستكمال تدريب بلديات محافظات جنوب المملكة.

ويهدف البرنامج إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الحالات الجوية الطارئة، لحماية حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وخفض تكاليف عمليات الإنذار اليومية قبيل بدء تأثير الحالات الجوية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية من تفقد مجاري السيول و الأودية والعبارات، والمناطق الساخنة وإزالة العوائق، إلى جانب تشهيل متابعة الحالة الجوية ومراقبة الوضع من كثب حتى انتهائها.

ويأتي البرنامج نتيجة سعي الوزارة لإيجاد نظام خاص بالإنذار المبكر والتكيّف مع التغيّر المناخي للاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، باستخدام مكونات المعرفة بالمخاطر، والرصد والتنبؤ، ونشر المعلومات والاستجابة للتحذيرات.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور نضال ابو عرابي العدوان، أهمية وجود نظام إنذار مبكر لدى وزارة الإدارة المحلية، وتدريب وتأهيل الكوادر في البلديات عليه، بما يسهم في إدارة خطر الفيضانات المفاجئة وتخفيف آثارها قبل وصولها إلى المناطق السكنية.

وقال إن الوزارة وضعت خطة لإدارة الأزمات والطوارئ بالإضافة إلى وجود غرفة طوارئ رئيسية في مركز الوزارة و 126 غرفة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، تعتبر منظومة متكاملة للوقاية والتعامل مع الفيضانات وحالات الطوارئ.

يشار إلى أن برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى دعم البلديات ووزارة الإدارة المحلية في مجالات فنية ومالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وإنشاء نظام الإنذار المبكر الذي يجري العمل على حاليا، وتجهيز غرفة عمليات خاصة بالوزارة لتلقى البلاغات لإدارة الأزمات والطوارئ.

--(بترا)

ن ع/ ن ح/ف ق

19/12/2023 15:47:16