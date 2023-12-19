مجتمع الأعمال يدعو لضرب مهربي المخدرات بيد من حديد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- دعا مجتمع الأعمال، القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي، إلى الضرب بيد من حديد، لمهربي المخدرات والجماعات التي تحاول المساس بأمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوفه بكل الامكانيات خلف الجيش والأجهزة الأمنية لإنجاز المهمة.

وحيت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، الجهود التي تبذلها قوات حرس الحدود لمواجهة المهربين والمخربين وكل الجماعات التي تحاول المساس بأمن الوطن، واحباط كل مخططاتهم الظلامية.

وأكدت الجمعية ثقتها الكاملة بقدرة الجيش العربي والأجهزة الأمنية على التصدي لتجار المخدرات والمهربين والمخربين وضرب أوكارهم قبل وصولهم إلى الأراضي الأردنية، وحماية الحدود والمواطنين والدفاع عن مقدرات المملكة.

وقالت الجمعية إن مجتمع الأعمال يقف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والجيش العربي والأجهزة الأمنية، ويدعم كل الاجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية أراضي المملكة والمواطنين والأمن الوطني في وجه الطامعين من عصابات التهريب.

وشددت الجمعية على أن سيادة المملكة وأمنها واستقرارها، تتقدم على كل الأولويات والاعتبارات، مؤكدة أن الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه العربي وقادر على الوقوف بوجه كل قوى الشر والمضي بمسيرة البناء والتقدم والانجاز، وسيبقي على الدوام واحة أمن واستقرار وموطنا للتجارة والأعمال وحاضنا للاستثمار.

--(بترا)

س ص/ف م/رق

19/12/2023 15:33:13