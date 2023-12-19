نواب يلتقون وفدا طلابيًا من الجامعة الأميركية في مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- أكد نواب، أهمية دور الجامعات الأردنية في نشر الوعي لدى الشباب، وضرورة انخراطهم في العمل الحزبي والسياسي، سيما وأن مضامين خطابات جلالة الملك، تؤكد باستمرار أن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل .
جاء ذلك خلال لقاء النواب: دينا البشير، وعمر النبر، وعلي الغزاوي، ومحمد المحارمة، اليوم الثلاثاء، بدار مجلس النواب، مجموعة من طلبة الجامعة الأميركية - مادبا، بحضور عميد كلية العلوم الدكتور وجدي العوايدة.
واستعرض النواب أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى اطلاعهم على دور المجلس التشريعي والرقابي .
وقالت البشير إن الأردن يعيش مرحلة هامة على صعيد التحديث السياسي للشباب، وهو ما جاء في مضامين خطاب جلالة الملك في عيد الاستقلال، الذي أكد فيه أن الشباب يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، خاصة بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تفتح لهم فرصا للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية.
وقدمت البشير إيجازا حول قانوني الأحزاب والانتخاب الجديد، والدور المحوري للشباب في هذا الجانب؛ مشيرة الى إن إقرار الحكومة لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي يعكس إرادة الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للعمل الحزبي البرامجي.
وأكدت البشير أن الأداء الفردي في مجلس النواب لن يحقق أي مصلحة وطنية، وسيبقى دور مجلس النواب في الإطار الخدمي الضيق، وسيبتعد عن دوره الأساسي في التشريع والرقابة .
وأشارت إلى الدور الرئيس للمرأة والشباب في مختلف المجالات من خلال القوانين التي تم إقرارها، لتعزيز دور المرأة اجتماعيًا وسياسيًا ووصولها إلى مواقع صنع القرار.
من جانبه، قال النبر إن تجربة الحياة الحزبية في الأردن ليست جديدة، وإنما بدأت منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، لافتا إلى أن هناك أحزابا استطاعت أن تشكل حكومات .
كما استعرض النبر دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، فضلًا عن آليات عمل اللجان والكتل النيابية، وكيفية إقرار القوانين والمراحل الدستورية التي تمر بها، إضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية، التي تعنى بتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها.
من ناحيته، قال الغزاوي أن على الشباب دورا ومسؤولية كبيرة تجاه وطنهم، وذلك من خلال إحداث التغيير والإصلاح المنشود الذي نادى به جلالة الملك وولي عهده، مشددا على أهمية اغتنام هذه الفرصة عبر المشاركة الحقيقية في خوض الحياة السياسية.
واشار إلى إن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين حول تطوير وتحديث المنظومة السياسية من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يهدفان إلى تشجيع المشاركة الحزبية والسياسية .
بدوره، أكد المحارمة أن لجنة الشباب عقدت عدة لقاءات في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة والاندماج بالحياة السياسية وتشجيعهم على الانتساب للأحزاب السياسية لتحقيق غاياتهم و تطلعاتهم.
الطلبة من جهتهم، ثمنوا دور مجلس النواب وانفتاحه المباشر أمام المؤسسات التعليمية، لافتين إلى أن الغاية من الزيارة جاءت للتعرف على دور المجلس الرقابي والتشريعي.
وقالت المحاضرة في كلية العلوم روان الور ، إن اللقاء يهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعة ونشر الوعي بالمفاهيم السياسية والحزبية .
--(بترا)
م خ/ف م/ف ق
19/12/2023 15:27:11
MENAFN19122023000117011021ID1107628998
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