نواب يلتقون وفدا طلابيًا من الجامعة الأميركية في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أكد نواب، أهمية دور الجامعات الأردنية في نشر الوعي لدى الشباب، وضرورة انخراطهم في العمل الحزبي والسياسي، سيما وأن مضامين خطابات جلالة الملك، تؤكد باستمرار أن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل .

جاء ذلك خلال لقاء النواب: دينا البشير، وعمر النبر، وعلي الغزاوي، ومحمد المحارمة، اليوم الثلاثاء، بدار مجلس النواب، مجموعة من طلبة الجامعة الأميركية - مادبا، بحضور عميد كلية العلوم الدكتور وجدي العوايدة.

واستعرض النواب أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى اطلاعهم على دور المجلس التشريعي والرقابي .

وقالت البشير إن الأردن يعيش مرحلة هامة على صعيد التحديث السياسي للشباب، وهو ما جاء في مضامين خطاب جلالة الملك في عيد الاستقلال، الذي أكد فيه أن الشباب يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، خاصة بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تفتح لهم فرصا للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية.

وقدمت البشير إيجازا حول قانوني الأحزاب والانتخاب الجديد، والدور المحوري للشباب في هذا الجانب؛ مشيرة الى إن إقرار الحكومة لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي يعكس إرادة الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للعمل الحزبي البرامجي.

وأكدت البشير أن الأداء الفردي في مجلس النواب لن يحقق أي مصلحة وطنية، وسيبقى دور مجلس النواب في الإطار الخدمي الضيق، وسيبتعد عن دوره الأساسي في التشريع والرقابة .

وأشارت إلى الدور الرئيس للمرأة والشباب في مختلف المجالات من خلال القوانين التي تم إقرارها، لتعزيز دور المرأة اجتماعيًا وسياسيًا ووصولها إلى مواقع صنع القرار.

من جانبه، قال النبر إن تجربة الحياة الحزبية في الأردن ليست جديدة، وإنما بدأت منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، لافتا إلى أن هناك أحزابا استطاعت أن تشكل حكومات .

كما استعرض النبر دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، فضلًا عن آليات عمل اللجان والكتل النيابية، وكيفية إقرار القوانين والمراحل الدستورية التي تمر بها، إضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية، التي تعنى بتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها.

من ناحيته، قال الغزاوي أن على الشباب دورا ومسؤولية كبيرة تجاه وطنهم، وذلك من خلال إحداث التغيير والإصلاح المنشود الذي نادى به جلالة الملك وولي عهده، مشددا على أهمية اغتنام هذه الفرصة عبر المشاركة الحقيقية في خوض الحياة السياسية.

واشار إلى إن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين حول تطوير وتحديث المنظومة السياسية من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يهدفان إلى تشجيع المشاركة الحزبية والسياسية .

بدوره، أكد المحارمة أن لجنة الشباب عقدت عدة لقاءات في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة والاندماج بالحياة السياسية وتشجيعهم على الانتساب للأحزاب السياسية لتحقيق غاياتهم و تطلعاتهم.

الطلبة من جهتهم، ثمنوا دور مجلس النواب وانفتاحه المباشر أمام المؤسسات التعليمية، لافتين إلى أن الغاية من الزيارة جاءت للتعرف على دور المجلس الرقابي والتشريعي.

وقالت المحاضرة في كلية العلوم روان الور ، إن اللقاء يهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعة ونشر الوعي بالمفاهيم السياسية والحزبية .

--(بترا)

م خ/ف م/ف ق

19/12/2023 15:27:11