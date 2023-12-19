الخارجية تعزي بضحايا زلزال قانسو في الصين
التاريخ
12/19/2023 2:37:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو، مساء أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، وألحق أضراراً مادية.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/رق
19/12/2023 15:14:35
MENAFN19122023000117011021ID1107628997
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