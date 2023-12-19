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الخارجية تعزي بضحايا زلزال قانسو في الصين

12/19/2023 2:37:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو، مساء أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، وألحق أضراراً مادية.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/رق
19/12/2023 15:14:35

MENAFN19122023000117011021ID1107628997

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