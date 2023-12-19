الأعلى للتكنولوجيا ينظم ورشة للمشاركين في برنامج البحث والابتكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- نظم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل متخصصة للمشاركين في برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط للعام 2024 "بريما".
واستعرض نائب مدير البرنامج في مؤسسة بريما المهندس عمر عماوي، خلال الورشة أهداف البرنامج الذي يركز على مجالات المياه والغذاء والأنظمة الزراعية، مؤكدا أن قيمة مشاريع البحث العلمي تكمن في قدرتها على المساهمة في حل مشاكل بلدان دول البحر المتوسط والعالم.
ويعمل المجلس على رفع نسبة مشاركة الباحثين الأردنيين من خلال زيادة المخصصات المرصودة للبرنامج ضمن موازنته لتصل إلى نحو 300 ألف دينار، لتحفيز الباحثين الفائزين ضمن الدورة البحثية الواحدة، بما يشجيع الخبرات الأردنية في مجالات البحث والإبتكار.
يشار إلى أن الباحثيين الأردنيين حصلوا على نحو 4 ملايين يورو خلال مشاركتهم في البرنامج خلال الفترة 2018-2022، فيما دعم المجلس 4 مشاريع للدورة البحثية 2018 بقيمة 100 ألف يورو.
وشارك بالورشة، ممثلون عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية ذات الصلة، والشريك الداعم للبرنامج المتمثل في صندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
--(بترا)
م ه/ ف م/رق
19/12/2023 15:12:55
MENAFN19122023000117011021ID1107628996
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