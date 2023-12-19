الأعلى للتكنولوجيا ينظم ورشة للمشاركين في برنامج البحث والابتكار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- نظم المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل متخصصة للمشاركين في برنامج الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط للعام 2024 "بريما".

واستعرض نائب مدير البرنامج في مؤسسة بريما المهندس عمر عماوي، خلال الورشة أهداف البرنامج الذي يركز على مجالات المياه والغذاء والأنظمة الزراعية، مؤكدا أن قيمة مشاريع البحث العلمي تكمن في قدرتها على المساهمة في حل مشاكل بلدان دول البحر المتوسط والعالم.

ويعمل المجلس على رفع نسبة مشاركة الباحثين الأردنيين من خلال زيادة المخصصات المرصودة للبرنامج ضمن موازنته لتصل إلى نحو 300 ألف دينار، لتحفيز الباحثين الفائزين ضمن الدورة البحثية الواحدة، بما يشجيع الخبرات الأردنية في مجالات البحث والإبتكار.

يشار إلى أن الباحثيين الأردنيين حصلوا على نحو 4 ملايين يورو خلال مشاركتهم في البرنامج خلال الفترة 2018-2022، فيما دعم المجلس 4 مشاريع للدورة البحثية 2018 بقيمة 100 ألف يورو.

وشارك بالورشة، ممثلون عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية ذات الصلة، والشريك الداعم للبرنامج المتمثل في صندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

--(بترا)

م ه/ ف م/رق

19/12/2023 15:12:55