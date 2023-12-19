قطر الخيرية توزع 23 ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19كانون الأول (بترا)- أطلق مكتب جمعية قطر الخيرية في الأردن حملة "كالجسد الواحد"، تتضمن توزيع قسائم مواد غذائية وملابس على اللاجئين الذين يعانون من صعوبة الأحوال الاقتصادية بعد خروجهم من وطنهم للتخفيف من معاناتهم والوقوف معهم.
وأشار المشرف العام لمكتب قطر الخيرية في الأردن، صالح المرّي في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد القسائم الغذائية بلغ 20 ألف بقيمة 900 ألف دينار ، تشمل ما يقارب 100 ألف مستفيد.
فيما يبلغ عدد قسائم الملابس 3 آلاف، بقيمة 135 ألف دينار، تشمل حوالي 15 ألف مستفيد في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف المرّي، أن مساعدات الشتاء لعام 2023 / 2024 ضمن الحملة تشمل الطرود والقسائم الغذائية، والبطانيات، والمدافئ، ووقود للتدفئة، وقسائم ملابس الشتاء.
--(بترا)
ص خ/ف م/رق
19/12/2023 15:08:21
MENAFN19122023000117011021ID1107628994
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