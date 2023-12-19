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قطر الخيرية توزع 23 ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

12/19/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19كانون الأول (بترا)- أطلق مكتب جمعية قطر الخيرية في الأردن حملة "كالجسد الواحد"، تتضمن توزيع قسائم مواد غذائية وملابس على اللاجئين الذين يعانون من صعوبة الأحوال الاقتصادية بعد خروجهم من وطنهم للتخفيف من معاناتهم والوقوف معهم.
وأشار المشرف العام لمكتب قطر الخيرية في الأردن، صالح المرّي في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد القسائم الغذائية بلغ 20 ألف بقيمة 900 ألف دينار ، تشمل ما يقارب 100 ألف مستفيد.
فيما يبلغ عدد قسائم الملابس 3 آلاف، بقيمة 135 ألف دينار، تشمل حوالي 15 ألف مستفيد في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف المرّي، أن مساعدات الشتاء لعام 2023 / 2024 ضمن الحملة تشمل الطرود والقسائم الغذائية، والبطانيات، والمدافئ، ووقود للتدفئة، وقسائم ملابس الشتاء.
--(بترا)
ص خ/ف م/رق
19/12/2023 15:08:21

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