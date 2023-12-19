40.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، عند 40.90 لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.20 لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.10 و 36.40 دينار على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، حتى بعد ظُهر اليوم الثلاثاء عند 2026 دولارا للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/ ف م/ف ق

19/12/2023 15:02:17