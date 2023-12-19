اتحاد كرة القدم يعلن عن مباريات ودية للمنتخب الوطني أمام لبنان وقطر واليابان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، عن تنظيم 3 مباريات ودية للمنتخب الوطني أمام منتخبات لبنان وقطر واليابان، في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 12 الشهر المقبل.
وأشار الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المنتخب سيلتقي نظيره اللبناني في بيروت يوم 28 الشهر الحالي، قبل أن يلتقي منتخب قطر في الدوحة يوم 5 الشهر المقبل، ثم ملاقاة منتخب اليابان في الدوحة أيضا 9 الشهر المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني في كأس أسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
19/12/2023 14:58:09
MENAFN19122023000117011021ID1107628992
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