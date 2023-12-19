اتحاد كرة القدم يعلن عن مباريات ودية للمنتخب الوطني أمام لبنان وقطر واليابان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، عن تنظيم 3 مباريات ودية للمنتخب الوطني أمام منتخبات لبنان وقطر واليابان، في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 12 الشهر المقبل.

وأشار الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن المنتخب سيلتقي نظيره اللبناني في بيروت يوم 28 الشهر الحالي، قبل أن يلتقي منتخب قطر في الدوحة يوم 5 الشهر المقبل، ثم ملاقاة منتخب اليابان في الدوحة أيضا 9 الشهر المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس أسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

19/12/2023 14:58:09