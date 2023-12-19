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السلط يلتقي مغير السرحان بدوري المحترفين غدا

12/19/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- يلتقي فريقا السلط ومغير السرحان، عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير الحسين بالسلط، في إطار منافسات الأسبوع الأخير من مرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.
ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز، أملا في الهروب من شبح الهبوط الذي بات يطاردهما.
وتختتم منافسات الأسبوع الخميس المقبل بلقاء معان مع الأهلي، والجليل مع الرمثا، حيث سيشهد اليوم الثلاثاء، مباريات تجمع الفيصلي مع شباب الأردن، والحسين إربد مع سحاب والوحدات مع شباب العقبة.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/رق
19/12/2023 14:55:16

MENAFN19122023000117011021ID1107628991

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