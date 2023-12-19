السلط يلتقي مغير السرحان بدوري المحترفين غدا
التاريخ
12/19/2023 2:37:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- يلتقي فريقا السلط ومغير السرحان، عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير الحسين بالسلط، في إطار منافسات الأسبوع الأخير من مرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.
ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز، أملا في الهروب من شبح الهبوط الذي بات يطاردهما.
وتختتم منافسات الأسبوع الخميس المقبل بلقاء معان مع الأهلي، والجليل مع الرمثا، حيث سيشهد اليوم الثلاثاء، مباريات تجمع الفيصلي مع شباب الأردن، والحسين إربد مع سحاب والوحدات مع شباب العقبة.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/رق
19/12/2023 14:55:16
MENAFN19122023000117011021ID1107628991
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