المجالي رئيسا لجامعة الزيتونة وحتاملة لجدارا

المجالي رئيسا لجامعة الزيتونة وحتاملة لجدارا
التاريخ
12/19/2023 2:37:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تجديد تعيين الدكتور محمد المجالي رئيساً لجامعة الزيتونة الأردنية الخاصة، لمدة 4 سنوات اعتباراً من 15-1-2024، بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.
كما قرر المجلس، الموافقة على تعيين الدكتور حابس حتاملة رئيساً لجامعة جدارا الخاصة، لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخه، بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.
--(بترا)
أ ر/م ف/رق
19/12/2023 14:50:52
MENAFN19122023000117011021ID1107628989
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