المجالي رئيسا لجامعة الزيتونة وحتاملة لجدارا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تجديد تعيين الدكتور محمد المجالي رئيساً لجامعة الزيتونة الأردنية الخاصة، لمدة 4 سنوات اعتباراً من 15-1-2024، بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

كما قرر المجلس، الموافقة على تعيين الدكتور حابس حتاملة رئيساً لجامعة جدارا الخاصة، لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخه، بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.

--(بترا)

أ ر/م ف/رق

19/12/2023 14:50:52