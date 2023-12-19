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المجالي رئيسا لجامعة الزيتونة وحتاملة لجدارا

12/19/2023 2:37:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تجديد تعيين الدكتور محمد المجالي رئيساً لجامعة الزيتونة الأردنية الخاصة، لمدة 4 سنوات اعتباراً من 15-1-2024، بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.
كما قرر المجلس، الموافقة على تعيين الدكتور حابس حتاملة رئيساً لجامعة جدارا الخاصة، لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخه، بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.
--(بترا)
أ ر/م ف/رق
19/12/2023 14:50:52

MENAFN19122023000117011021ID1107628989

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