توحيد التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني
التاريخ
12/19/2023 2:37:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات للفصل الدراسي الثاني المقبل من العام الجامعي 2023-2024.
وبحسب بيان اليوم، يبدأ الفصل الثاني في الجامعات الحكومية في18 شباط المقبل، فيما يبدأ تدريس الطلبة في 25 شباط المقبل.
أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي في 25 شباط المقبل، ويبدأ تدريس الطلبة 3 آذار المقبل.
--(بترا)
أ ر/ ن ح/ف ق
19/12/2023 14:49:03
MENAFN19122023000117011021ID1107628988
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.