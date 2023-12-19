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توحيد التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني

12/19/2023 2:37:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات للفصل الدراسي الثاني المقبل من العام الجامعي 2023-2024.
وبحسب بيان اليوم، يبدأ الفصل الثاني في الجامعات الحكومية في18 شباط المقبل، فيما يبدأ تدريس الطلبة في 25 شباط المقبل.
أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي في 25 شباط المقبل، ويبدأ تدريس الطلبة 3 آذار المقبل.
--(بترا)
أ ر/ ن ح/ف ق
19/12/2023 14:49:03

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