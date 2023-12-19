العقبة: بحث تعزيز سلاسل التوريد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 19 كانون الأول (بترا)- أمين المعايطة- بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات مع محافظ العقبة خالد الحجاج، جملة من المواضيع خاصة مخزون المملكة الاستراتيجي الآمن من المواد الغذائية، ولا سيما مع تداعيات الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية في إقليم الجنوب وزيارة مقر محافظة العقبة، شملت لقاءات واجتماعات في عدة محافظات، بحضور المجلس الأمني، ورؤساء الجهات الرسمية في العقبة.

وناقش مهيدات سبل تعزيز سلاسل التوريد والتزويد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي قد تواجه التجارة والتجار والمخلصين في قطاع المواد الغذائية، وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة بشكل مستدام، ضمن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم غزة.

وأكد مهيدات أن المؤسسة دأبت على تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء المستورد، وبما يضمن انسياب الغذاء الآمن ذي الجودة العالية حفاظا على الأمن الغذائي للمواطن.

وبين أن كوادر المؤسسة في العقبة تتخذ إجراءات مشددة لمراقبة الغذاء المستورد بالاعتماد على معايير تحليل المخاطر الصحية، بما في ذلك آلية إنجاز البيانات الجمركية بأعلى معايير الكفاءة بدءا من تدقيق الوثائق وسحب العينات وإحالتها إلى المختبرات المختصة؛ لإجراء الفحوصات المخبرية، وتدقيق النتائج المخبرية الصادرة.

من جهته، أكد الحجاج دور المؤسسة في ضمان مأمونية المواد الغذائية والدوائية، مثمنا جهودها في متابعة الملاحظات الخاصة بقطاع الغذاء والدواء، ومحاولة معالجة ما أمكن منها بشكل مباشر وعاجل، والإجابة على الاستفسارات في القطاع الغذائي والدوائي.

‎وأشار إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات للتأكيد على توفر المواد الغذائية والدوائية في المملكة لمدة تزيد على 6 أشهر وسلامتها.

--(بترا)

ا م/م ف

19/12/2023 14:29:59