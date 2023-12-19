رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الأميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول تشارلز براون والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع نظيره الأميركي، بحضور السفيرة والملحق الدفاعي الأميركي في عمان، مجالات التعاون العسكري بين الجيشين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

واستمع براون والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

ودون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي كلمة في سجل الزوار.

--(بترا)

ل م/ ف ج

19/12/2023 14:33:51