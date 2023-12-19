رئيس مجلس النواب يطلع على سير عمل وزارة الأشغال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-اطلع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، على سير عمل وزارة الأشغال العامة والاسكان، والمشاريع التي تنفذها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

وأكد الصفدي خلال زيارته وزير الأشغال ماهر أبو السمن، أهمية الدور الذي تضطلع فيه لانشاء الطرق والابنية ومتابعة صيانتها وادامتها خدمة للمواطنين وللقطاعات الحيوية.

وشدد على أهمية دور مجلس النواب في متابعة أداء الحكومة على نحو يحقق تطلعات المواطنين وينهض بالاقتصاد الوطني.

من جهته، عرض أبو السمن سير العمل في عدد من المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة حاليا وخطتها المستقبلية، مؤكدا أهمية التشاركية والتكامل في العمل بين الحكومة مجلس النواب.

وقال إن وزارة الأشغال تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على الشفافية والانفتاح على مختلف المؤسسات الرقابية بما يحقق أعلى مستويات الحاكمية الرشيدة وحفظ المال العام وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة.

- -(بترا)

م ح/ن ح/ف ق

19/12/2023 14:23:16