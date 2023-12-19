رئيس مجلس النواب يطلع على سير عمل وزارة الأشغال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)-اطلع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، على سير عمل وزارة الأشغال العامة والاسكان، والمشاريع التي تنفذها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.
وأكد الصفدي خلال زيارته وزير الأشغال ماهر أبو السمن، أهمية الدور الذي تضطلع فيه لانشاء الطرق والابنية ومتابعة صيانتها وادامتها خدمة للمواطنين وللقطاعات الحيوية.
وشدد على أهمية دور مجلس النواب في متابعة أداء الحكومة على نحو يحقق تطلعات المواطنين وينهض بالاقتصاد الوطني.
من جهته، عرض أبو السمن سير العمل في عدد من المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة حاليا وخطتها المستقبلية، مؤكدا أهمية التشاركية والتكامل في العمل بين الحكومة مجلس النواب.
وقال إن وزارة الأشغال تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على الشفافية والانفتاح على مختلف المؤسسات الرقابية بما يحقق أعلى مستويات الحاكمية الرشيدة وحفظ المال العام وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة.
- -(بترا)
م ح/ن ح/ف ق
19/12/2023 14:23:16
MENAFN19122023000117011021ID1107628985
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