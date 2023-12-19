Wednesday, 20 December 2023 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس النواب يطلع على سير عمل وزارة الأشغال

12/19/2023 2:37:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-اطلع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، على سير عمل وزارة الأشغال العامة والاسكان، والمشاريع التي تنفذها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.
وأكد الصفدي خلال زيارته وزير الأشغال ماهر أبو السمن، أهمية الدور الذي تضطلع فيه لانشاء الطرق والابنية ومتابعة صيانتها وادامتها خدمة للمواطنين وللقطاعات الحيوية.
وشدد على أهمية دور مجلس النواب في متابعة أداء الحكومة على نحو يحقق تطلعات المواطنين وينهض بالاقتصاد الوطني.
من جهته، عرض أبو السمن سير العمل في عدد من المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة حاليا وخطتها المستقبلية، مؤكدا أهمية التشاركية والتكامل في العمل بين الحكومة مجلس النواب.
وقال إن وزارة الأشغال تعمل وفق منهجية واضحة تقوم على الشفافية والانفتاح على مختلف المؤسسات الرقابية بما يحقق أعلى مستويات الحاكمية الرشيدة وحفظ المال العام وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة.
- -(بترا)
م ح/ن ح/ف ق
19/12/2023 14:23:16

MENAFN19122023000117011021ID1107628985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث