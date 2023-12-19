الجغبير: الصناعة تشغل ربع مليون عامل وعاملة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول(بترا)-أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الأردنية تشغل ما يزيد على ربع مليون عامل وعاملة 90 بالمئة منهم اردنيون، ما يؤكد أن القطاع الصناعي هو الاقدر على توليد المزيد من فرص العمل في حال زيادة صادراته.

وقال الجغبير خلال، لقاء، نظمته غرفة صناعة عمان، للتعريف بأهم منجزات وحدة التشغيل في القطاع الصناعي التي اقامتها الغرفة، إن دعم القطاعات الانتاجية، وخصوصا القادرة منها على توليد فرص العمل، وعلى رأسها القطاع الصناعي، يمكن ان تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة، التي تشكل خطرا متناميا على صعيد الأمن المجتمعي.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أشار الجغبير إلى أن المرحلة المقبلة لعمل الوحدة ستشهد توسعا في أنشطتها لتشمل محافظات الجنوب، واعداد خطة لاستدامة خدمات الوحدة لدى غرفة صناعة عمان، وأتمتة خدماتها من خلال منصة التشغيل الالكترونية التي سيتم اطلاقها خلال الشهر المقبل كما ستعمل الوحدة على تعزيز التعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل والبناء على الشراكة الفعالة مع وزارة العمل.

يذكر أن وحدة التشغيل في القطاع الصناعي، أقيمت بدعم من مشروع التشغيل في الاردن 2030 والمنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع بالتوازي مع تشغيل المزيد من الأيدي العاملة المحلية في الشركات الصناعية.

وجرى خلال اللقاء استعراض اهم منجزات الوحدة التشغيل في القطاع الصناعي، والتي ابرزها : تشغيل 547 باحثا عن العمل بالمصانع 30 بالمئة منهم على الاقل من النساء، اضافة الى تنظيم ايام وظيفية، وتدريب 141 باحثا عن العمل على المهارات الحياتية، ومنح 174 باحثا عن العمل بدل تنقلات لتثبيتهم في عملهم.

كما أجرت الوحدة التي استفاد من خدماتها 40 شركة صناعية، دراسة حول اسباب عزوف الشباب عن العمل في المصانع، وكذلك سبب الدوران الوظيفي.

--(بترا)

س ص/ف ق

19/12/2023 14:12:36