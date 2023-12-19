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الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري

12/19/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا) – أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأكد جلالة الملك عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن ومصر، والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، والبناء عليها لتوسيع فرص التعاون في المجالات كافة.
وتم التأكيد خلال الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعبر جلالته عن خالص أمنياته للرئيس المصري بالتوفيق والسداد في مواصلة قيادة مسيرة التقدم والازدهار لمصر وشعبها الشقيق.
--(بترا)
ف ق
19/12/2023 14:22:07

MENAFN19122023000117011021ID1107628982

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