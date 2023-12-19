طيران الاحتلال يستهدف برج شوا وحصري وسط غزة
التاريخ
12/19/2023 2:37:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 كانون الأول (بترا)- دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برج شوا وحصري في حي الرمال وسط مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت البرج الذي يضم 15 طابقا معظمها مكاتب اعلامية وشركات،ما أدى إلى تدميره وإلحاق دمار بالمنطقة.
--(بترا)
أ ش/أغ/ن ح
19/12/2023 14:00:31
MENAFN19122023000117011021ID1107628981
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