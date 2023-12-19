طيران الاحتلال يستهدف برج شوا وحصري وسط غزة

غزة 19 كانون الأول (بترا)- دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برج شوا وحصري في حي الرمال وسط مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت البرج الذي يضم 15 طابقا معظمها مكاتب اعلامية وشركات،ما أدى إلى تدميره وإلحاق دمار بالمنطقة. --(بترا) أ ش/أغ/ن ح 19/12/2023 14:00:31

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.