عضو في العموم البريطاني: إسرائيل فقدت سلطتها الأخلاقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 كانون الأول (بترا)- قالت عضو حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز، إن "إسرائيل فقدت سلطتها الأخلاقية".
وأضافت كيرنز في تصريحات لـــــ(هيئة بي بي سي)، إن "القانون الإنساني الدولي انتهك، وقد ذهبت إسرائيل إلى ما هو أبعد من الدفاع عن النفس".
وعبرت عن "عدم ارتياحها" لامتناع المملكة المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن، مؤكدة الحاجة الآن لــ"صياغة القرار بشكل صحيح".
ودعت كيرنز إلى وقف إطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية فورية.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
19/12/2023 13:47:45
MENAFN19122023000117011021ID1107628980
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