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عضو في العموم البريطاني: إسرائيل فقدت سلطتها الأخلاقية

12/19/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 19 كانون الأول (بترا)- قالت عضو حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز، إن "إسرائيل فقدت سلطتها الأخلاقية".
وأضافت كيرنز في تصريحات لـــــ(هيئة بي بي سي)، إن "القانون الإنساني الدولي انتهك، وقد ذهبت إسرائيل إلى ما هو أبعد من الدفاع عن النفس".
وعبرت عن "عدم ارتياحها" لامتناع المملكة المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن، مؤكدة الحاجة الآن لــ"صياغة القرار بشكل صحيح".
ودعت كيرنز إلى وقف إطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية فورية.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
19/12/2023 13:47:45

MENAFN19122023000117011021ID1107628980

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