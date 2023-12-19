العراق: مقتل عسكري في تحطم مروحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- لقي ضابط في الجيش العراقي مصرعه، وإصيب آخر بحادث تحطم مروحيتهما شمالي العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لوزارة الدفاع العراقية اليوم الثلاثاء، ذكرت فيه أن الحادث وقع في وقت متأخر الليلة الماضية أثناء "تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات".
وأشار البيان إلى حدوث خلل فني أثناء النقل أدى إلى سقوط الطائرة، وتحطمها بعد إقلاعها من مطار عسكري في طوزخورماتو جنوب محافظة كركوك، ما أدى إلى مصرع قائد الطائرة وإصابة مساعده.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس الاثنين 41 بالمئة، وفقا لأرقام نشرتها المفوضية العليا للانتخابات.
--(بترا)
رصد/أغ
19/12/2023 13:21:54
MENAFN19122023000117011021ID1107628979
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