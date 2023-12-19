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العراق: مقتل عسكري في تحطم مروحية

12/19/2023 2:37:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- لقي ضابط في الجيش العراقي مصرعه، وإصيب آخر بحادث تحطم مروحيتهما شمالي العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا لوزارة الدفاع العراقية اليوم الثلاثاء، ذكرت فيه أن الحادث وقع في وقت متأخر الليلة الماضية أثناء "تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات".
وأشار البيان إلى حدوث خلل فني أثناء النقل أدى إلى سقوط الطائرة، وتحطمها بعد إقلاعها من مطار عسكري في طوزخورماتو جنوب محافظة كركوك، ما أدى إلى مصرع قائد الطائرة وإصابة مساعده.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس الاثنين 41 بالمئة، وفقا لأرقام نشرتها المفوضية العليا للانتخابات.
--(بترا)
رصد/أغ
19/12/2023 13:21:54

MENAFN19122023000117011021ID1107628979

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