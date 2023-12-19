الأسرة النيابية تبحث تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية والحزبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة زينب البدول، سبل تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية والحزبية.

وقالت البدول، بحضور عدد من الحزبيات، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أحدثت تغيرات مهمة في مجال تمكين المرأة سياسيا، الأمر الذي جرى إقراره في قانوني الأحزاب والانتخاب، ما يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين المرأة.

وأكدت أهمية تمكين المرأة لتسهيل وصول أكبر عدد من النساء إلى مراكز القرار السياسي سواء على مستوى الأحزاب أو البرلمان أو بقية المراكز القيادية بمختلف مفاصل الدولة، مشيرة إلى أن تلك القوانين شجعت المرأة على المشاركة بالأحزاب عبر تخصيص نسبة النساء للأعضاء المؤسسين بالحزب 20 بالمئة من النساء، و20 بالمئة من الشباب؛ وبالتالي كان استقطاب الأحزاب للنساء مسألة مهمة وضرورية.

وأوضحت البدول أن الأردن يمضي في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتحديث السياسي وأن المرأة الأردنية كانت على موعد فيما يتعلق بالأحزاب والانتساب لها، وأثبتت أنها قادرة على التغيير وكسب التأييد.

من جهتهما، أكدت النائبتان اسماء الرواحنة وعبير الجبور، ضرورة تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال تقديم التدريب والدعم لهن.

وقالت حزبيات، إن المرأة الأردنية حققت مكتسبات سياسية وتشريعية من خلال قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين جرى إقرارهما وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، ما أحدث نقلة نوعية في مسار تحديث الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية للدولة الأردنية تضمن حضورًا نسائيًا قويًا، كمًا ونوعًا، في المشهد السياسي الأردني.

واكدن أهمية اكتشاف الطاقات النسائية لممارسة الأدوار القيادية والمؤهلة.

--(بترا)

م خ/أ م/اح

19/12/2023 13:21:46