زراعة بني كنانة تقدم خدمات متنوعة لمربي الثروة الحيوانية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 19 كانون الأول (بترا)- علا عبيدات- قال مدير مديرية زراعة لواء بني كنانة المهندس أحمد خصاونة، إن قطاع الثروة الحيوانية في لواء بني كنانة يمتاز بالتنوع الواسع، نظرا للمساحات الشاسعة الممتدة ومعدل سقوط الأمطار وتوزيعها، ما يوفر المراعي الخضراء التي تشجع المزارعين على تربية الثروة الحيوانية.

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن اللواء يشتهر أيضا بوجود عدد كبير من مزارع الدجاج بشقيه اللاحم والبياض، وبلغ عدد مزارع الدجاج اللاحم 115 مزرعة، ومزارع الدجاج البياض 8 مزارع، بالإضافة إلى 68 مزرعة للأبقار و26 منحلة، و7 صيدليات بيطرية، و40 ألف رأس من الضأن والماعز ربعها تقريبا من الماعز.

وأشار إلى أن المديرية تقدم الكثير من الخدمات لمربي الثروة الحيوانية من خلال عدد من المهندسين والأطباء والممرضين البيطريين المتخصصين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة.

وبين أن شعبة الثروة الحيوانية تقدم النصح والإرشاد لمربي الثروة الحيوانية لتحسين إدارة القطعان عن طريق استخدام التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية المنوعة.

وأوضح أن كوادر المديرية تشرف بشكل مباشر على مزارع الثروة الحيوانية فنياً وصحياً، ومعالجة الحيوانات المريضة بحسب الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى السيطرة على الأمراض الوبائية ومنع انتشارها، من خلال حملات تحصين المواشي وتعقيم السيارات الزراعية وترقيم المواشي والتحقق من الحيازات وإصدار دفاتر الثروة الحيوانية وترخيص المزارع والمناحل بعد الكشف عليها.

وأشار إلى أن شعبة المختبر تلعب دورا كبيرا ومهما، وهي رديف لشعبة الثروة الحيوانية من خلال عمليات زراعة عينات الحليب لعلاج التهابات الضرع، وأخذ عينات الأنسجة من الحيوانات الحية أو النافقة لبيان مسببات الأمراض للتمكن من علاجها بالطريقة الصحيحة، كما تقوم الشعبة بفحص عينات الدم لمعرفة المسببات المرضية سواء أكانت طفيلية أو بكتيرية أو فيروسية، وتشريح الحيوانات النافقة لمعرفة أسباب نفوقها.

--(بترا)

ع ع/أ م/ ف ج

19/12/2023 13:11:37