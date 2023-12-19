زراعة بني كنانة تقدم خدمات متنوعة لمربي الثروة الحيوانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 19 كانون الأول (بترا)- علا عبيدات- قال مدير مديرية زراعة لواء بني كنانة المهندس أحمد خصاونة، إن قطاع الثروة الحيوانية في لواء بني كنانة يمتاز بالتنوع الواسع، نظرا للمساحات الشاسعة الممتدة ومعدل سقوط الأمطار وتوزيعها، ما يوفر المراعي الخضراء التي تشجع المزارعين على تربية الثروة الحيوانية.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن اللواء يشتهر أيضا بوجود عدد كبير من مزارع الدجاج بشقيه اللاحم والبياض، وبلغ عدد مزارع الدجاج اللاحم 115 مزرعة، ومزارع الدجاج البياض 8 مزارع، بالإضافة إلى 68 مزرعة للأبقار و26 منحلة، و7 صيدليات بيطرية، و40 ألف رأس من الضأن والماعز ربعها تقريبا من الماعز.
وأشار إلى أن المديرية تقدم الكثير من الخدمات لمربي الثروة الحيوانية من خلال عدد من المهندسين والأطباء والممرضين البيطريين المتخصصين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة.
وبين أن شعبة الثروة الحيوانية تقدم النصح والإرشاد لمربي الثروة الحيوانية لتحسين إدارة القطعان عن طريق استخدام التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية المنوعة.
وأوضح أن كوادر المديرية تشرف بشكل مباشر على مزارع الثروة الحيوانية فنياً وصحياً، ومعالجة الحيوانات المريضة بحسب الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى السيطرة على الأمراض الوبائية ومنع انتشارها، من خلال حملات تحصين المواشي وتعقيم السيارات الزراعية وترقيم المواشي والتحقق من الحيازات وإصدار دفاتر الثروة الحيوانية وترخيص المزارع والمناحل بعد الكشف عليها.
وأشار إلى أن شعبة المختبر تلعب دورا كبيرا ومهما، وهي رديف لشعبة الثروة الحيوانية من خلال عمليات زراعة عينات الحليب لعلاج التهابات الضرع، وأخذ عينات الأنسجة من الحيوانات الحية أو النافقة لبيان مسببات الأمراض للتمكن من علاجها بالطريقة الصحيحة، كما تقوم الشعبة بفحص عينات الدم لمعرفة المسببات المرضية سواء أكانت طفيلية أو بكتيرية أو فيروسية، وتشريح الحيوانات النافقة لمعرفة أسباب نفوقها.
--(بترا)
ع ع/أ م/ ف ج
19/12/2023 13:11:37
MENAFN19122023000117011021ID1107628976
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