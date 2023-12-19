مستوطنون متطرفون يستولون على أراض ببلدة يطا بالخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 كانون الأول (بترا)- استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، على مساحات واسعة من ارضي الفلسطينيين في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور في بيان اليوم الثلاثاء، إن قيام المتطرفين بالاستيلاء على تلك الأراضي يأتي لأغراض استيطانية توسعية وعنصرية.
وأشار الى أن عددا من المستوطنين المتطرفين اليهود قاموا بحراثة أكثر من 10 دونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة الخروبة والاستيلاء عليها في هذه المنطقة المستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
19/12/2023 12:47:37
MENAFN19122023000117011021ID1107628975
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