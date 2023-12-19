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مستوطنون متطرفون يستولون على أراض ببلدة يطا بالخليل

12/19/2023 2:37:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 كانون الأول (بترا)- استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، على مساحات واسعة من ارضي الفلسطينيين في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور في بيان اليوم الثلاثاء، إن قيام المتطرفين بالاستيلاء على تلك الأراضي يأتي لأغراض استيطانية توسعية وعنصرية.
وأشار الى أن عددا من المستوطنين المتطرفين اليهود قاموا بحراثة أكثر من 10 دونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة الخروبة والاستيلاء عليها في هذه المنطقة المستهدفة من الاحتلال ومستوطنيه.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
19/12/2023 12:47:37

MENAFN19122023000117011021ID1107628975

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