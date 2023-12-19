النصر والاتحاد والاستقلال وعمان اف سي لنصف نهائي الدوري النسوي تحت سن 19

النصر والاتحاد والاستقلال وعمان اف سي لنصف نهائي الدوري النسوي تحت سن 19
التاريخ
12/19/2023 2:36:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- تأهلت فرق النصر والاتحاد والاستقلال وعمان اف سي، الى الدور نصف النهائي من الدوري النسوي لكرة القدم تحت سن 19 لكرة القدم.
وتأهل النصر بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، كما تأهل الاستقلال بعد أن حل ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.
كما تأهل فريق الاتحاد كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه فريق عمان اف سي الذي تأهل بعد أن حل ثانيا برصيد 6 نقاط.
وتقام منافسات الدور نصف النهائي السبت المقبل، حيث يلتقي النصر مع عمان اف سي، كما يلتقي الاتحاد مع الاستقلال.
-- (بترا)
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19/12/2023 12:31:31
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