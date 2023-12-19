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النصر والاتحاد والاستقلال وعمان اف سي لنصف نهائي الدوري النسوي تحت سن 19

12/19/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- تأهلت فرق النصر والاتحاد والاستقلال وعمان اف سي، الى الدور نصف النهائي من الدوري النسوي لكرة القدم تحت سن 19 لكرة القدم.
وتأهل النصر بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، كما تأهل الاستقلال بعد أن حل ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.
كما تأهل فريق الاتحاد كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه فريق عمان اف سي الذي تأهل بعد أن حل ثانيا برصيد 6 نقاط.
وتقام منافسات الدور نصف النهائي السبت المقبل، حيث يلتقي النصر مع عمان اف سي، كما يلتقي الاتحاد مع الاستقلال.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
19/12/2023 12:31:31

MENAFN19122023000117011021ID1107628973

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