النصر والاتحاد والاستقلال وعمان اف سي لنصف نهائي الدوري النسوي تحت سن 19

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- تأهلت فرق النصر والاتحاد والاستقلال وعمان اف سي، الى الدور نصف النهائي من الدوري النسوي لكرة القدم تحت سن 19 لكرة القدم.

وتأهل النصر بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، كما تأهل الاستقلال بعد أن حل ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

كما تأهل فريق الاتحاد كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه فريق عمان اف سي الذي تأهل بعد أن حل ثانيا برصيد 6 نقاط.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي السبت المقبل، حيث يلتقي النصر مع عمان اف سي، كما يلتقي الاتحاد مع الاستقلال.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

19/12/2023 12:31:31