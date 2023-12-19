انطلاق مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات بمشاركة فريقين من الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المنامة 19 كانون الأول (بترا) – غاده حماد- انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، النسخة السابعة من المنافسات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2023-2024، لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ويتنافس في المسابقة 22 فريقاً من طلاب الجامعات التقنية تأهلوا للنهائيات الإقليمية من 11 دولة، بعد فوزهم بالمركز الأول في المسابقات الوطنية في بلدانهم.
وتشارك العراق وباكستان ولبنان والسعودية بثلاث فرق لكل منها، في حين يشارك فريقان من كل من الأردن وكازاخستان والبحرين، وفريق واحد من كل من الإمارات وقطر وعمان والكويت، ويضم كل فريق مشارك 3 طلاب إضافة إلى مدرس جامعي واحد يشرف عليهم، وسيتأهل الفائزون للتنافس في نهائيات المسابقة على مستوى العالم في أيار 2024 في الصين.
وتأتي المنافسات النهائية للمسابقة تتويجاً لمجموعة من المسابقات المكثفة التي أجرتها الشركة على المستوى الوطني في البلدان المشاركة على مدى 4 أشهر.
وتتميز النسخة السابعة من المسابقة بمسارين إضافيين يركزان على مجالي السحابة الالكترونية والحوسبة السحابية، ما يتيح للطلاب مجالاً أوسع لعرض مهاراتهم المهنية والتوسع بها نحو مجالات جديدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البحرين عزيز تانغ، نجتمع هنا لنشهد نتيجة أشهر من العمل الجاد والتفاني من قبل الطلاب الموهوبين في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف أنه ومنذ إطلاق المسابقة في عام 2017، اجتذبت ما يقارب أكثر من 160 ألف طالب حول العالم، وأصبحت منارة لرعاية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشكيل قادة المستقبل في الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص العمل.
يشار إلى أن الفريق الأردني المشارك في المسابقة، يضم الطلاب سارة حمد، نزار الدرادكة من جامعة الأميرة سمية، وعمار شحادة، محمد أبوصاع، ياسمين الرفاعي من جامعة البلقاء التطبيقية، وأحمد أسعد من جامعة العلوم التطبيقية.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
19/12/2023 12:23:30
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