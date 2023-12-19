انطلاق مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات بمشاركة فريقين من الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

المنامة 19 كانون الأول (بترا) – غاده حماد- انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، النسخة السابعة من المنافسات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2023-2024، لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويتنافس في المسابقة 22 فريقاً من طلاب الجامعات التقنية تأهلوا للنهائيات الإقليمية من 11 دولة، بعد فوزهم بالمركز الأول في المسابقات الوطنية في بلدانهم.

وتشارك العراق وباكستان ولبنان والسعودية بثلاث فرق لكل منها، في حين يشارك فريقان من كل من الأردن وكازاخستان والبحرين، وفريق واحد من كل من الإمارات وقطر وعمان والكويت، ويضم كل فريق مشارك 3 طلاب إضافة إلى مدرس جامعي واحد يشرف عليهم، وسيتأهل الفائزون للتنافس في نهائيات المسابقة على مستوى العالم في أيار 2024 في الصين.

وتأتي المنافسات النهائية للمسابقة تتويجاً لمجموعة من المسابقات المكثفة التي أجرتها الشركة على المستوى الوطني في البلدان المشاركة على مدى 4 أشهر.

وتتميز النسخة السابعة من المسابقة بمسارين إضافيين يركزان على مجالي السحابة الالكترونية والحوسبة السحابية، ما يتيح للطلاب مجالاً أوسع لعرض مهاراتهم المهنية والتوسع بها نحو مجالات جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البحرين عزيز تانغ، نجتمع هنا لنشهد نتيجة أشهر من العمل الجاد والتفاني من قبل الطلاب الموهوبين في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أنه ومنذ إطلاق المسابقة في عام 2017، اجتذبت ما يقارب أكثر من 160 ألف طالب حول العالم، وأصبحت منارة لرعاية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشكيل قادة المستقبل في الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص العمل.

يشار إلى أن الفريق الأردني المشارك في المسابقة، يضم الطلاب سارة حمد، نزار الدرادكة من جامعة الأميرة سمية، وعمار شحادة، محمد أبوصاع، ياسمين الرفاعي من جامعة البلقاء التطبيقية، وأحمد أسعد من جامعة العلوم التطبيقية.

-- (بترا)

غ ح/أ م/ب ط

19/12/2023 12:23:30