اليوم العالمى لذوى الهمم.. صالون الأوبرا الثقافى يستضيف نماذج مضيئة

(MENAFN
- Youm7) يعقد صالون الأوبرا الثقافى ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم لقاء تحت عنوان "نماذج مضيئة".
الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم
ويستضيف مجموعة من النماذج البارزة لذوى القدرات الخاصة منهم عبلة حسن، جون عماد رفلة، حسن عبد الفتاح ومحمد الحسينى، وتديره رشا آرنست مدير الإدارة الثقافية بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، ويتخلله فقرة فنية تقدمها فرقة السلام للموسيقى العربية، وذلك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر على المسرح الصغير.
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