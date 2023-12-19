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اليوم العالمى لذوى الهمم.. صالون الأوبرا الثقافى يستضيف نماذج مضيئة

12/19/2023 2:35:04 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد صالون الأوبرا الثقافى ضمن فعاليات النشاط الفكرى والثقافى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم لقاء تحت عنوان "نماذج مضيئة".





الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم




ويستضيف مجموعة من النماذج البارزة لذوى القدرات الخاصة منهم عبلة حسن، جون عماد رفلة، حسن عبد الفتاح ومحمد الحسينى، وتديره رشا آرنست مدير الإدارة الثقافية بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، ويتخلله فقرة فنية تقدمها فرقة السلام للموسيقى العربية، وذلك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر على المسرح الصغير.













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