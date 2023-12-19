شعار الأوبرا.. حفلات رأس السنة الميلادية كاملة العدد

MENAFN - Youm7) أعلنت دار الاوبرا المصرية برئاسة د. خالد داغر أن معظم حفلات فرق الموسيقى العربية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية كاملة العدد، حيث شهدت خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا على حجز الأماكن.

وتعليقا على ذلك قال رئيس دار الأوبرا لـ "اليوم السابع" إن هذا الإقبال الجماهيرى على حفلات الموسيقى العربية يدل على أن هناك

شريحة كبيرة من الجمهور المصرى والعربى تتميز بالذوق السمعى وتحرص على التمتع بالأغانى الطربية الأصيلة والموسيقى العربية.

وأشار إلى أن دار الأوبرا تحرص على إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة بالإضافة الى إعطاء الفرصة للمطربين الشباب الذين يتميزون بأصوات مميزة و طربية، ودعمهم إلى أن أصبح معظمهم لهم جمهور يحرص على حضور جميع حفلاتهم بالأوبرا وهذا أكثر ما يسعدنا.

حفلات الاوبرا كاملة العدد





حفلات الاوبرا كاملة العددحفلات الاوبرا كاملة العدد





يذكر أن

الإعلامية هالة سرحان حرصت على حضور حفل ليلة أم كلثوم بدار الأوبرا الذى كان يوم الجمعه الماضية والذي أحيته المطربة

مي فاروق

وقبل الحفل التقت رئيس دار الأوبرا خالد داغر لتهنئته على المستوى الراقي التى تظهر به الأوبرا من خلال حفلاتها، وقالت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنها تعشق الأوبرا وحفلاتها وهى بنت الأوبرا منذ زمن طويل وتعشق الحفلات التى تقام بالأوبرا ودائمًا تحرص على التواجد بها خاصة حفلات الموسيقي العربية وأصحاب الفن الطربي مثل مى فاروق، ورحب بها رئيس الأوبرا وأعرب عن سعادته بوجود المثقفين والإعلاميين الكبار في دار الأوبرا.