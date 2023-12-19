طرح أغنية أخوك يشرف بلد لـ الليثى وعمر كمال من فيلم حمص وحلاوة

MENAFN - Youm7) طرح كل من النجم محمود الليثى وعمر كمال أغنية "أخوك يشرف بلد" من فيلم "حمص وحلاوة" المقرر طرحه الفترة المقبلة، ومن بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى .

وفى سياق متصل أعرب المطرب محمود الليثى عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابية حول أغنيته الجديدة "نظرة واحدة" التى يشاركه فيها الغناء شقيقه حمادة وقال لـ"اليوم السابع": الأغنية دى أهديها للحاقدين وللناس اللى كانوا بيروجوا أن فى خصام وخناق مع شقيقى حمادة، وإن شاء الله الفترة الجاية هبسط جمهورى لأنى بجهز لفيلم جديد وعندى أغانى تانية جديدة يا رب تعجب الناس".





"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.



