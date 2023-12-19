طرح أغنية أخوك يشرف بلد لـ الليثى وعمر كمال من فيلم حمص وحلاوة

(MENAFN
- Youm7) طرح كل من النجم محمود الليثى وعمر كمال أغنية "أخوك يشرف بلد" من فيلم "حمص وحلاوة" المقرر طرحه الفترة المقبلة، ومن بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى وتدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى .
وفى سياق متصل أعرب المطرب محمود الليثى عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابية حول أغنيته الجديدة "نظرة واحدة" التى يشاركه فيها الغناء شقيقه حمادة وقال لـ"اليوم السابع": الأغنية دى أهديها للحاقدين وللناس اللى كانوا بيروجوا أن فى خصام وخناق مع شقيقى حمادة، وإن شاء الله الفترة الجاية هبسط جمهورى لأنى بجهز لفيلم جديد وعندى أغانى تانية جديدة يا رب تعجب الناس".
"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.
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