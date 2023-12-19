بيع فستان الأميرة ديانا بـ .11 مليون دولار في مزاد علني.. مصممه مغربي

MENAFN - Youm7) تميزت الأميرة ديانا أميرة ويلز الراحلة بالجمال والكثير من الإطلالات الشهيرة التي خلدت في تاريخ الموضة، ومجموعة فساتين مميزة تحلم بها كل امرأة، وواحد من هذه الفساتين حقق مؤخرًا رقما قياسيا خلال عرضه في مزادات جوليان العلنية، بعد أن وصل سعره إلى 1.1 مليون دولار.

فستان الأميرة ديانا

الفستان لمصمم الأزياء المغربي

جاك أزاجوري، صنعه

لأجل حب الأميرة للبالية، فقد كانت راعية البالية الوطني الإنجليزي، وهو يتميز بتنورة أورجانزا زرقاء، وكتفين مبطنين، وصدر أسود مخملي يزينه نجوم مطرزة، مع فيونكة فوق التنورة، قامت بارتدائه في مناسبتين فقط، الأولى عام 1985 خلال رحلتها إلى إيطاليا، والثانية بعدها بعام عندما حضرت أوركسترا فانكوفر السيمفونية في كندا.

فستان الأميرة ديانا في معرض جوليان الأميركي

وقالت مجلة بيبول الأمريكية، إن فستان الأميرة ديانا حطم رقما قياسيا لأغلى فستان تم ارتداؤه سابقا وبلغ تكلفة بيعه ما يقرب من 605 آلاف دولار، وذكرت أيضا أن ديانا كانت متحمسة جدا للموضة، وتعلم أنها ستنال أعجاب الكثير من الناس الذين ينتظرون ظهورها على التلفزيون أو الشوارع، وهو ما كانت تحرص عليه بجانب اختيار الأحذية والمجوهرات بشكل مميز.

الأميرة ديانا ويلز



