بيع فستان الأميرة ديانا بـ .11 مليون دولار في مزاد علني.. مصممه مغربي

(MENAFN
- Youm7) تميزت الأميرة ديانا أميرة ويلز الراحلة بالجمال والكثير من الإطلالات الشهيرة التي خلدت في تاريخ الموضة، ومجموعة فساتين مميزة تحلم بها كل امرأة، وواحد من هذه الفساتين حقق مؤخرًا رقما قياسيا خلال عرضه في مزادات جوليان العلنية، بعد أن وصل سعره إلى 1.1 مليون دولار.
فستان الأميرة ديانا
الفستان لمصمم الأزياء المغربي
جاك أزاجوري، صنعه
لأجل حب الأميرة للبالية، فقد كانت راعية البالية الوطني الإنجليزي، وهو يتميز بتنورة أورجانزا زرقاء، وكتفين مبطنين، وصدر أسود مخملي يزينه نجوم مطرزة، مع فيونكة فوق التنورة، قامت بارتدائه في مناسبتين فقط، الأولى عام 1985 خلال رحلتها إلى إيطاليا، والثانية بعدها بعام عندما حضرت أوركسترا فانكوفر السيمفونية في كندا.
فستان الأميرة ديانا في معرض جوليان الأميركي
وقالت مجلة بيبول الأمريكية، إن فستان الأميرة ديانا حطم رقما قياسيا لأغلى فستان تم ارتداؤه سابقا وبلغ تكلفة بيعه ما يقرب من 605 آلاف دولار، وذكرت أيضا أن ديانا كانت متحمسة جدا للموضة، وتعلم أنها ستنال أعجاب الكثير من الناس الذين ينتظرون ظهورها على التلفزيون أو الشوارع، وهو ما كانت تحرص عليه بجانب اختيار الأحذية والمجوهرات بشكل مميز.
الأميرة ديانا ويلز
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