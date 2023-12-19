3 أبراج صفات في شخصيتهم تهدد نجاح علاقتهم العاطفية.. رغم كل مميزاتهم

MENAFN - Youm7) هناك عدد من التصرفات والسلوكيات التي قد تتسبب في إفساد العلاقة العاطفية، والبعض قد يخطئ ويظن أنها من أشكال الحب. على سبيل المثال، الغيرة المفرطة والشكوك المستمرة بدون أساس التي تؤثر على الثقة والاستقرار في العلاقة. وهناك مواليد بعض الأبراج تكون علاقاتهم العاطفية مهددة بالفشل بسبب صفاتهم الشخصية وسلوكياتهم التي تؤثر على علاقة الحب، تعرف على أبرزهم وفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي. والتي تنصح مواليدهم بالانتباه إلى هذه المشكلات في الشخصية ليتمكنوا من إنجاح علاقتهم العاطفية.





ثنائي متخاصم





برج العذراء:



يأتي مولود برج العذرا على مقدمة الأبراج التي تفشل في إدارة العلاقة العاطفية بالرغم من أنهم شخصيات رومانسية حنونة، لكنهم لا يجيدون التعامل بحرفية مع شريك الحياة، بسبب بعض السلوكيات والتصرفات النابعة من الغيرة التي تتسبب في قتل العلاقة، أيضًا مولود برج العذراء لا يمكن أن يطمئن شريك حياته ولكنه يخلق أسباب كثيرة لدخول الشك مما يجعل شريك حياته يرفض التواجد في العلاقة.

برج الثور:



يشتهر برج الثور بعدد كبير من الصفات الإيجابية التي تجعله شخصا مرحا ولديه قبول كبير، لكن عند الدخول في العلاقة العاطفية يفشل بشكل كبير في السيطرة على الحالة المزاجية الخاصة بشريك حياته، بسبب بعض التصرفات التي يقوم بها مما يجعل الشريك يصاب بالغضب والقلق من

استكمال العلاقة.

برج القوس:



برج القوس من الأبراج المعروفة عاطفيًا بأنهم ملوك الحب والرومانسية، لكن قد يفشل القوس في إسعاد شريك حياته بسبب أن برج القوس مرح بشكل كبير جدًا وعاشق للحرية والسفر، مما يجعله يتجاهل شريك حياته لفترات طويلة

لذا يفتح طريق الشك

إلى قلب شريكه وهذا ما يجعل العلاقة مهددة بالفشل.



فشل العلاقة العاطفية



