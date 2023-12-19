3 أبراج صفات في شخصيتهم تهدد نجاح علاقتهم العاطفية.. رغم كل مميزاتهم

(MENAFN
- Youm7) هناك عدد من التصرفات والسلوكيات التي قد تتسبب في إفساد العلاقة العاطفية، والبعض قد يخطئ ويظن أنها من أشكال الحب. على سبيل المثال، الغيرة المفرطة والشكوك المستمرة بدون أساس التي تؤثر على الثقة والاستقرار في العلاقة. وهناك مواليد بعض الأبراج تكون علاقاتهم العاطفية مهددة بالفشل بسبب صفاتهم الشخصية وسلوكياتهم التي تؤثر على علاقة الحب، تعرف على أبرزهم وفقًا لخبيرة الأبراج مايا ناجي. والتي تنصح مواليدهم بالانتباه إلى هذه المشكلات في الشخصية ليتمكنوا من إنجاح علاقتهم العاطفية.
ثنائي متخاصم
برج العذراء:
يأتي مولود برج العذرا على مقدمة الأبراج التي تفشل في إدارة العلاقة العاطفية بالرغم من أنهم شخصيات رومانسية حنونة، لكنهم لا يجيدون التعامل بحرفية مع شريك الحياة، بسبب بعض السلوكيات والتصرفات النابعة من الغيرة التي تتسبب في قتل العلاقة، أيضًا مولود برج العذراء لا يمكن أن يطمئن شريك حياته ولكنه يخلق أسباب كثيرة لدخول الشك مما يجعل شريك حياته يرفض التواجد في العلاقة.
برج الثور:
يشتهر برج الثور بعدد كبير من الصفات الإيجابية التي تجعله شخصا مرحا ولديه قبول كبير، لكن عند الدخول في العلاقة العاطفية يفشل بشكل كبير في السيطرة على الحالة المزاجية الخاصة بشريك حياته، بسبب بعض التصرفات التي يقوم بها مما يجعل الشريك يصاب بالغضب والقلق من
استكمال العلاقة.
برج القوس:
برج القوس من الأبراج المعروفة عاطفيًا بأنهم ملوك الحب والرومانسية، لكن قد يفشل القوس في إسعاد شريك حياته بسبب أن برج القوس مرح بشكل كبير جدًا وعاشق للحرية والسفر، مما يجعله يتجاهل شريك حياته لفترات طويلة
لذا يفتح طريق الشك
إلى قلب شريكه وهذا ما يجعل العلاقة مهددة بالفشل.
فشل العلاقة العاطفية
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