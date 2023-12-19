5 نصائح لتخطى ألم رفض الحبيب لك.. تقبل الواقع وحافظ على صحتك

(MENAFN
- Youm7) عندما يتعرض الشخص للرفض من الحبيب، فقد يدخل في حالة إنكار ورفض لما تعرض له وقد يدخل في حالة اكتئاب يؤثر سلباً على حياته، ولتخطى ذلك يجب اتباع عدة نصائح نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "betterup".
جرح عاطفي
نصائح لتخطى رفض الحبيب
تقبل ما حدث
أسوأ طريقة للتعامل مع الرفض هى إنكاره، وخداع الشخص لنفسه بأن ما حدث لا يهمه، لذلك يجب أن يعترف الشخص بينه وبين نفسه بما حدث ويعترف بمشاعره وتعرضه لخيبة أمل وألم حتى يستطيع التغلب على هذه المشاعر.
معالجة العواطف السلبية
يجب على الشخص أن يفهم حقيقة مشاعره حتى يستطيع إدارتها بشكل إيجابي، ولا يصب غضبه وانتقامه على الشخص الآخر الذى رفضه حتى يرد كرامته.
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يجب أن يعتنى الشخص بصحته وبمشاعره ولا يلوم نفسه كثيراً أو يفكر في الأمر، ويحرص على تعلم أشياء جديدة في حياته حتى يستطيع نسيان ما تعرض له.
حافظ على صحتك
يجب على الشخص أن يراقب صحته الجسدية والعقلية حتى لا يصبح غارقًا في خيبة أمله، ويتعلم مهارات جديدة ويركز في حاضره ويحاول أن ينسى الماضى، وإذا لم يستطيع أن يتخطى هذه المشاعر السيئة يجب عليه أن يتواصل مع أخصائى يساعده على ذلك.
الاستفادة من التجربة
يجب على الشخص أن ينظر إلى وضعه الحالي بموضوعية، وبدلاً من أن يترك نفسه غارقاً في أفكاره ومشاعره السلبية، يجب أن يستفيد من الموقف الذى تعرض له، ويطور من ذاته حتى ينجح ويتفوق في حياته المهنية ويثبت ذاته من جديد.
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