5 نصائح لتخطى ألم رفض الحبيب لك.. تقبل الواقع وحافظ على صحتك

MENAFN - Youm7) عندما يتعرض الشخص للرفض من الحبيب، فقد يدخل في حالة إنكار ورفض لما تعرض له وقد يدخل في حالة اكتئاب يؤثر سلباً على حياته، ولتخطى ذلك يجب اتباع عدة نصائح نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "betterup".

جرح عاطفي





نصائح لتخطى رفض الحبيبتقبل ما حدث

أسوأ طريقة للتعامل مع الرفض هى إنكاره، وخداع الشخص لنفسه بأن ما حدث لا يهمه، لذلك يجب أن يعترف الشخص بينه وبين نفسه بما حدث ويعترف بمشاعره وتعرضه لخيبة أمل وألم حتى يستطيع التغلب على هذه المشاعر.





معالجة العواطف السلبية

يجب على الشخص أن يفهم حقيقة مشاعره حتى يستطيع إدارتها بشكل إيجابي، ولا يصب غضبه وانتقامه على الشخص الآخر الذى رفضه حتى يرد كرامته.

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يجب أن يعتنى الشخص بصحته وبمشاعره ولا يلوم نفسه كثيراً أو يفكر في الأمر، ويحرص على تعلم أشياء جديدة في حياته حتى يستطيع نسيان ما تعرض له.

حافظ على صحتك

يجب على الشخص أن يراقب صحته الجسدية والعقلية حتى لا يصبح غارقًا في خيبة أمله، ويتعلم مهارات جديدة ويركز في حاضره ويحاول أن ينسى الماضى، وإذا لم يستطيع أن يتخطى هذه المشاعر السيئة يجب عليه أن يتواصل مع أخصائى يساعده على ذلك.

الاستفادة من التجربة

يجب على الشخص أن ينظر إلى وضعه الحالي بموضوعية، وبدلاً من أن يترك نفسه غارقاً في أفكاره ومشاعره السلبية، يجب أن يستفيد من الموقف الذى تعرض له، ويطور من ذاته حتى ينجح ويتفوق في حياته المهنية ويثبت ذاته من جديد.