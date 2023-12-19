طريقة سهل لتنفيذ تسريحة الكعكة المفضلة لدى النجمات

(MENAFN
- Youm7) تعد الكعكة المشدودة للخلف من بين تسريحات الشع التي انتشرت في العقد الماضي، على الرغم من بساطتها، وهي مفضلة جدا لدى الكثير من النجمات والمشاهير مثل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وعارضة الأزياء بيلا حديد وعدد من نجمات بوليوود.
وبحسب موقع "instyle" فإن كعكة الشعر المشدودة للخلف هي عنصر أساسي للجميع ولكل أنواع الشعر وسريعة وسهلة، وإليكِ خطوات سهلة لعمل التسريحة المفضلة للنجمات.
كيم كارداشيان
مشطي الشعر بشكل مستقيم
تعتمد هذه التسريحة على ملمس الشعر وكثافته، وتعد أول خطوة للحصول على كعكة مثالية أن تمشطي الشعر بشكل مستقيم لتتمكني من ربطه على شكل ذيل حصان أنيق.
الكعكة المشدودة للخلف
وضع كريم مرطب أو مزيل لتشابك الشعر رطبي الأطراف قبل تصفيف شعرك بواسطة الكريم أو أي زيت مفضل لديكِ حتى يجعل الشكل النهائي للكعكة أملس.
بيلا حديد
ذيل الحصان
ذيل الحصان القابل للالتواء هو أساس هذه الكعكة، لذا قسمي الأجزاء الأمامية من الشعر بعيداً عن الخلف ثم اربطي القسم الخلفي على شكل ذيل حصان وأضيفيه إلى الجانبين، استخدمي فرشاة ذات شعيرات لتساعدك على سحب شعرك بشكل أنيق إلى الخلف، بعد أن يتم وضع ذيل الحصان في مكانه يتم لف الشعر حول القاعدة لعمل الكعكة ويتم وضع دبابيس في الأطراف لتثبيت الكعكة.
عيوب تسريحة الكعكة رغم أن تسريحة الكعكة المشدودة للخلف تمنحنا مظهرًا أنيقًا ومصقولاً ولا تحتاج للكثير من الجهد لتنفيذها إلا إنه من الممكن أن يؤدي الإفراط في تصفيف الشعر بهذه الطريقة إلى تساقط الشعر بمرور الوقت، كما قد يؤدي التصفيف المشدود إلى الصداع عند البعض.
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