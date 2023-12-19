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طريقة سهل لتنفيذ تسريحة الكعكة المفضلة لدى النجمات

12/19/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Youm7) تعد الكعكة المشدودة للخلف من بين تسريحات الشع التي انتشرت في العقد الماضي، على الرغم من بساطتها، وهي مفضلة جدا لدى الكثير من النجمات والمشاهير مثل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وعارضة الأزياء بيلا حديد وعدد من نجمات بوليوود.
وبحسب موقع "instyle" فإن كعكة الشعر المشدودة للخلف هي عنصر أساسي للجميع ولكل أنواع الشعر وسريعة وسهلة، وإليكِ خطوات سهلة لعمل التسريحة المفضلة للنجمات.


كيم كارداشيان
مشطي الشعر بشكل مستقيم تعتمد هذه التسريحة على ملمس الشعر وكثافته، وتعد أول خطوة للحصول على كعكة مثالية أن تمشطي الشعر بشكل مستقيم لتتمكني من ربطه على شكل ذيل حصان أنيق.



الكعكة المشدودة للخلف


وضع كريم مرطب أو مزيل لتشابك الشعر رطبي الأطراف قبل تصفيف شعرك بواسطة الكريم أو أي زيت مفضل لديكِ حتى يجعل الشكل النهائي للكعكة أملس.


بيلا حديد


ذيل الحصان

ذيل الحصان القابل للالتواء هو أساس هذه الكعكة، لذا قسمي الأجزاء الأمامية من الشعر بعيداً عن الخلف ثم اربطي القسم الخلفي على شكل ذيل حصان وأضيفيه إلى الجانبين، استخدمي فرشاة ذات شعيرات لتساعدك على سحب شعرك بشكل أنيق إلى الخلف، بعد أن يتم وضع ذيل الحصان في مكانه يتم لف الشعر حول القاعدة لعمل الكعكة ويتم وضع دبابيس في الأطراف لتثبيت الكعكة.


عيوب تسريحة الكعكة رغم أن تسريحة الكعكة المشدودة للخلف تمنحنا مظهرًا أنيقًا ومصقولاً ولا تحتاج للكثير من الجهد لتنفيذها إلا إنه من الممكن أن يؤدي الإفراط في تصفيف الشعر بهذه الطريقة إلى تساقط الشعر بمرور الوقت، كما قد يؤدي التصفيف المشدود إلى الصداع عند البعض.







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