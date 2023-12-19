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نباتات عشبية تحارب كآبة ليالي الشتاء.. أبرزها بلسم الليمون

12/19/2023 2:34:58 PM
(MENAFN- Youm7) فصل الشتاء من الفصول المقربة والمفضلة لقلب العديد من الشخصيات، لكن يمكن أن يصاب آخرون بحالة من القلق والملل والتوتر، بسبب غياب الشمس بطريقة سريعة مما يجعل الظلام يحل على اليوم بشكل باكرًا،
لذا وفقًا لما جاء في موقع
housebeautifule نستعرض خلال السطورالتالية أبرز النباتا
العشبية التي تحارب كآبة الليالي الشتوية وتقلق من الضغط النفسي ويمكن وضعها بداخل الغرف أو شرفة المنزل أو شربها، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الزيوت الخاصة بهم ورشها في الهواء.


نبتة سانت جونز نبتة سانت جونز:

تعتبر نبتة سانت جونز من النباتات المعمرة الجميلة المظهر، أيضًا تعتبر من النباتات المضادة للاكتئاب فيمكن أن يساعد في شفاء الأعصاب وتهدئه الجو العام مما يجعلنا نشعر بالبهجة، أيضًا يمكن تخفيف الزيت الخاص بها ويمكن رشه في الهواء بداخل الغرفة ، بالإضافة إلى أنه مخفف قوي للألآم يساعد على تحسين المزاج، والتخفيف من القلق العام، يحسن النوم.

بلسم الليمون

بلسم الليمون من النباتات سهلة النمو ذات الرائحة اللذيذة مضاد رائع للفيروسات. ينمو هذا النبات الأصلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وينمو الآن في جميع أنحاء العالم، ويمكن لنكهته الحمضية المشرقة أن تضفي البهجة على أيام الشتاء ، يخلصك من الكآبة
والقلق والتوتر
يحافظ على قوة جهازك العصبي.


نبتة بلسم الليمون الشوفان الحليبي:

الشوفان الحليبي يحتوي على فيتامين ب المركب وفيتامين أ وج وهو مفيد جدًا في مكافحة الكآبة الشتوية، ومضاد رائع للاكتئاب أيضًا هو مقاوم للإجهاد ويساعد على التعافي من التوتر النفسي .


الشوفان الحلبي









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