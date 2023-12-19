نباتات عشبية تحارب كآبة ليالي الشتاء.. أبرزها بلسم الليمون

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- Youm7) فصل الشتاء من الفصول المقربة والمفضلة لقلب العديد من الشخصيات، لكن يمكن أن يصاب آخرون بحالة من القلق والملل والتوتر، بسبب غياب الشمس بطريقة سريعة مما يجعل الظلام يحل على اليوم بشكل باكرًا،
لذا وفقًا لما جاء في موقع
housebeautifule نستعرض خلال السطورالتالية أبرز النباتا
العشبية التي تحارب كآبة الليالي الشتوية وتقلق من الضغط النفسي ويمكن وضعها بداخل الغرف أو شرفة المنزل أو شربها، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الزيوت الخاصة بهم ورشها في الهواء.
نبتة سانت جونز نبتة سانت جونز:
تعتبر نبتة سانت جونز من النباتات المعمرة الجميلة المظهر، أيضًا تعتبر من النباتات المضادة للاكتئاب فيمكن أن يساعد في شفاء الأعصاب وتهدئه الجو العام مما يجعلنا نشعر بالبهجة، أيضًا يمكن تخفيف الزيت الخاص بها ويمكن رشه في الهواء بداخل الغرفة ، بالإضافة إلى أنه مخفف قوي للألآم يساعد على تحسين المزاج، والتخفيف من القلق العام، يحسن النوم.
بلسم الليمون
بلسم الليمون من النباتات سهلة النمو ذات الرائحة اللذيذة مضاد رائع للفيروسات. ينمو هذا النبات الأصلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وينمو الآن في جميع أنحاء العالم، ويمكن لنكهته الحمضية المشرقة أن تضفي البهجة على أيام الشتاء ، يخلصك من الكآبة
والقلق والتوتر
يحافظ على قوة جهازك العصبي.
نبتة بلسم الليمون الشوفان الحليبي:
الشوفان الحليبي يحتوي على فيتامين ب المركب وفيتامين أ وج وهو مفيد جدًا في مكافحة الكآبة الشتوية، ومضاد رائع للاكتئاب أيضًا هو مقاوم للإجهاد ويساعد على التعافي من التوتر النفسي .
الشوفان الحلبي
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