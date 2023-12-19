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مذكرة تفاهم بين تاون جاس وسى أى إس جاز الرومانية لتبادل الخبرات ودعم التعاون

12/19/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Youm7) شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تاون جاس وشركة سى أى إس جاز والتى تعتبر إحدى أكبر الشركات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى برومانيا، وذلك بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى وتصنيع المهمات الخاصة بذلك النشاط والاستفادة من الخبرات لدى الشركتين داخل مصر ورومانيا.



ووقع مذكرة التفاهم كلاً من المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس وهوراتيو كالوجار مدير عام شركة سى أى إس جاز الرومانية.



وبموجب المذكرة سيتم إسناد أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بدولة رومانيا إلى شركة تاون جاس لما تمتلكه من خبرات كبيرة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر باستخدام المكونات الرومانية والتى تصل إلى ٦٠٪؜ من المنتج النهائى على أن تستكمل النسبة المتبقية بأيدى العمالة الفنية المصرية داخل الورش الخاصة بشركة تاون جاس، فضلاً عن إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج منظم تخفيض الضغط المنزلى بشراكة متبادلة داخل ورش شركة تاون جاس، بالإضافة إلى توافق الرؤى حول توفير هذه المنتجات داخل مصر بدلاً من استيرادها وأيضاً التطلع إلى تصديرها إلى الخارج ومن ضمنها المشروعات المشتركة فى رومانيا.



حضر التوقيع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.












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