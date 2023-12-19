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وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

12/19/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Youm7) - 353 مليون دولار منح تنموية من الاتحاد الأوروبي خلال 2020 إلى 2023 لدعم جهود التنمية فى مختلف المجالات لاسيما الأمن الغذائى والصحة وتمكين المرأة




التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، فى ضوء اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لمناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة آداء محفظة التعاون المشترك.





وأكدت وزيرة التعاون الدولى، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والعمل المشترك لتعظيم استخدام التمويل التنموى لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية فى مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحى والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.





ووجهت الشكر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبى والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولى، والجهات المعنية، خلال العام الجاري، لاسيما فى تنفيذ تعهدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، لاسيما فى محور الطاقة، إلى جانب دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر.







وناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك، وذلك في ضوء وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2020 ، لاسيما في مجالات تمكين المرأة وزيادة التجارة، وتكافؤ الفرص والمساعدة الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع "الصناعات الخضراء المستدامة" من خلال التمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار "الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة" و"مبادرة فريق أوروبا" بقيمة 30 مليون يورو.





وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولى لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذى تم إطلاقه مؤخرًا ويرصد تفاصيل جهود التعاون الإنمائى المبذولة مع شركاء التنمية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.





ووفقًا للتقرير فإن إجمالي المنح التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تبلغ نحو 353 مليون دولار، في مختلف المجالات من بينها منحة مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ومنح مشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بحلوان، ومنحة لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، ومنحة لبرنامج مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ومنحة برنامج الاتحاد الأوروبي لتكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.





مزيد من المعلومات عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتقرير السنوي للوزارة من هنـــــا














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