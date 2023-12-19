ماونتن فيو تفتتح نادى ماونتن فيو الرياضى والاجتماعى فى Icity أكتوبر

MENAFN - Youm7) . انطلاق أول بطولة للجمهورية فى البادل على أرض النادى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للبادل. النادى يركز على مشاركة كل أفراد العائلة وتنمية الهوايات كما يقدم تجربة رياضية واجتماعية لكل سكان iCity السادس من أكتوبر. النادى يضم أبرز أبطال العالم لرئاسة الأكاديميات الرياضية





أعلنت ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عن افتتاح نادي ماونتن فيو الرياضي والاجتماعى فى iCity السادس من أكتوبر، واستضافة أول بطولة للجمهورية فى البادل على أرض النادي بالتعاون مع الاتحاد المصرى للبادل. يضم النادي عددًا من الملاعب والصالات لألعاب كرة القدم والبادل والتنس وكرة السلة وكرة اليد ورياضات أخرى، بالإضافة لمساحات مخصصة للعائلات والأطفال، حيث يشغل النادي مساحة 27 فدان وتديره شركة دينامو للإدارة الرياضية. ويأتي استضافة هذه البطولة لأول مرة فى مصر على أرض النادى تأكيدًا على المستوى العالمي الذي تتمتع به مرافق ومنشآت النادى. بدأت البطولة في 13 ديسمبر وتستمر حتي 22 ديسمبر الحالي بمشاركة ألمع لاعبي المنتخب المصري للبادل ومن أبرزهم سيف حسام، وجرجس واكيم، وعلي زغلول، وعلي شقير، وشريف مخلوف، وعمر مخلوف، وأحمد دروي، وعمر طارق ، ليلى النمرـ، مورا حميم، فريدة الحلبي، نور فيض الله، نائلة عجمية، ونهى عمر، بالإضافة الي بعض لاعبي المنتخب من الناشئين مثل وجدي رسلان، حسن شاهين، خالد أبو العطا ومحمد زهران. تقدر قيمة الجوائز المقدمة في البطولة بأكثر من 300,000 جنيه، حيث يحصل الفائز الأول بالبطولة على 70,000 جنيه، ثم المركز الثاني 40,000 جنيه، والثالث 21,000 جنيه، والمركز الرابع على 15,000 جنيه، ثم المركز الخامس 13,000 جنيه، والسادس 11,000 والسابع 9,000، والثامن 7,000، كما تحصل كل فرقة تأهلت لدور الـ 16 على 2500 جنيه.تم تصميم كل تفاصيل النادي ليلبي الاحتياجات المتنوعة لأفراد مجتمع ماونتن فيو سواء احتياجات الشباب النشط الراغب في الاستمتاع برياضتهم المفضلة، وصغار السن الطموحين لغرس هذه المبادئ والقيم الإيجابية من سن صغير، وحتى العائلات التي تبحث عن خلق لحظات ترابط قوية مع أفراد أسرهم وأبنائهم ليتخطى بذلك الفكر التقليدي للأندية الرياضية، باعتباره نادي اجتماعي ورياضي يُشكل مكانًا للتواصل والترابط الأسري ويقدم تجربة رياضية فريدة تُمكّن الجميع من التفاعل. وفي هذا الإطار، سينظم النادي فعاليات أسبوعية ورياضية واجتماعية مختلفة لتطوير شخصيه الأطفال والشباب وزيادة التواصل بين العائلات وسكان iCity السادس من أكتوبر، وتوفير حياة ذات مغزى لهم.في الوقت نفسه يتضمن النادي مجموعة من الأكاديميات الرياضية المتخصصة في عدد من الألعاب، وهي أكاديمية كرة القدم تحت إشراف وتدريب الكابتن أحمد حسام ميدو، وأكاديمية كرة اليد تحت إشراف المدرب الرئيسي الكابتن إبراهيم المصري، وبمشاركة الكابتن لوكا، والكابتن علي زين والكابتن كريم هنداوي، وأكاديمية كرة السلة تحت إشراف المدرب الرئيسي الكابتن مدحت وردة، وأكاديمية التنس تحت إشراف المدرب الرئيسي الكابتن رمضان وفا.يذكر أن ماونتن فيو قد افتتحت فى وقت سابق نادي ماونتن فيو داخل iCity فى القاهرة الجديدة، والذي يعتمد على المفاهيم ذاتها ليقدم تجربة استثنائية تختلف عن النوادى الرياضية التقليدية التى تعتمد في الأساس على تنمية قدرات اللاعبين بهدف تحقيق المكاسب الرياضية بينما تركز أندية ماونتن فيو على تنمية المهارات وممارسة الرياضة بهدف غرس المبادئ والقيم بداية من التمرين وحتى المكسب أو الخسارة.