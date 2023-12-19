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أسعار الذهب والسبائك اليوم فى مصر.. تطورات جديدة فى الصاغة

12/19/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر تفاصيل حركة أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 وسط تحركات مستمرة في سعر الذهب لمستويات 2955 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، في حين سجلت كافة الأعيرة ارتفاعا ملحوظا، في المقابل تحركت أسعار السبائك الذهب لجميع الأوزان.



وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب



سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3377 جنيها بدون مصنعية.



سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8442 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر
16885 جنيها .



سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات
33760 جنيها.




سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 67540 جنيها.




سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 105024 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما
168850 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 337700 جنيه



أسعار الذهب في مصر الآن

عيار 24 يسجل 3377 جنيها

عيار 21 يسجل 2955 جنيها

عيار 18 يسجل 2533 جنيها

الجنيه الذهب 23640 جنيها












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