جون فوس الفائز بجائزة نوبل فى الآداب يتحدث عن الاتساق مع الشيخوخة

(MENAFN
- Youm7) أجرت صحيفة إل باييس الإسبانية حوارا مع الفائز بجائزة نوبل الكاتب النرويجي جون فوس ، وقد قسمت الحوار إلى عدة أقسام تناولت ملامح مختلفة من حياة الشاعر والروائى والقاص والمسرحى.
وفى هذا القسم من الحوار يتحدث جون فوس عن حياته الشخصية، وعن التجارب التي مر بها وشعوره حيال التقدم في العمر وإلى ما ورد في الحوار:
هل يؤثر مرور الزمن عليك بمعنى آخر كيف تتأثر بالتقدم في العمر؟
أنا راضٍ تمامًا عن ذلك. حياتي تتحسن كلما تقدمت في السن. أعتقد أنه إذا لم تكن لديك مشاكل صحية كما يحدث لدى الكثير من الناس فإن التقدم في السن ليس بالأمر السيئ، في أعمالي كما في "علم السبعينيات" ألعب مع الوقت، أتقدم إلى الأمام، إلى الخلف، أمد الوقت فأصنع المادة التي صنعت منها الرواية.
لقد عانيت من إدمان الكحول في الماضي فماذا عن تلك التجرية؟
في العصور القديمة، شكا الرومان من تجوال الشعراء المخمورين، لقد شربت كثيرا في حياتي، ولكن كان علي أن أتوقف تماما، الإقلاع عن الكحول لم يفسد كتابتي بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تمامًا، بدأت الكتابة بشكل أفضل، وحصلت على الوقت اللازم للكتابة ليس من الجيد أن تفعل ذلك كثيرًا، ولهذا السبب تركته.
المستقبل يبدو سيئاً للغاية بالنسبة للجنس البشري. كيف تواجه المستقبل الغامض الذي أمامنا وكيف ترى مستقبل البشرية؟
نحن نعيش في أوقات خطيرة للغاية، أوافق على ذلك. على سبيل المثال، الحرب في أوكرانيا خطيرة للغاية. وكلما زادت مشاركة الغرب في الحروب والنزاعات، كلما اقتربنا من الكارثة النووية.
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