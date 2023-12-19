جون فوس الفائز بجائزة نوبل فى الآداب يتحدث عن الاتساق مع الشيخوخة

MENAFN - Youm7) أجرت صحيفة إل باييس الإسبانية حوارا مع الفائز بجائزة نوبل الكاتب النرويجي جون فوس ، وقد قسمت الحوار إلى عدة أقسام تناولت ملامح مختلفة من حياة الشاعر والروائى والقاص والمسرحى.

وفى هذا القسم من الحوار يتحدث جون فوس عن حياته الشخصية، وعن التجارب التي مر بها وشعوره حيال التقدم في العمر وإلى ما ورد في الحوار:

هل يؤثر مرور الزمن عليك بمعنى آخر كيف تتأثر بالتقدم في العمر؟

أنا راضٍ تمامًا عن ذلك. حياتي تتحسن كلما تقدمت في السن. أعتقد أنه إذا لم تكن لديك مشاكل صحية كما يحدث لدى الكثير من الناس فإن التقدم في السن ليس بالأمر السيئ، في أعمالي كما في "علم السبعينيات" ألعب مع الوقت، أتقدم إلى الأمام، إلى الخلف، أمد الوقت فأصنع المادة التي صنعت منها الرواية.

لقد عانيت من إدمان الكحول في الماضي فماذا عن تلك التجرية؟

في العصور القديمة، شكا الرومان من تجوال الشعراء المخمورين، لقد شربت كثيرا في حياتي، ولكن كان علي أن أتوقف تماما، الإقلاع عن الكحول لم يفسد كتابتي بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تمامًا، بدأت الكتابة بشكل أفضل، وحصلت على الوقت اللازم للكتابة ليس من الجيد أن تفعل ذلك كثيرًا، ولهذا السبب تركته.

المستقبل يبدو سيئاً للغاية بالنسبة للجنس البشري. كيف تواجه المستقبل الغامض الذي أمامنا وكيف ترى مستقبل البشرية؟

نحن نعيش في أوقات خطيرة للغاية، أوافق على ذلك. على سبيل المثال، الحرب في أوكرانيا خطيرة للغاية. وكلما زادت مشاركة الغرب في الحروب والنزاعات، كلما اقتربنا من الكارثة النووية.