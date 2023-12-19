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إيميلى برونتى.. رواية وحيدة صنعت مجد الروائية البريطانية ما هى؟

12/19/2023 2:34:52 PM
(MENAFN- Youm7) إيميلى برونتى كاتبة بريطانية اشتهرت وذاع صيتها
بسبب رواية وحيدة كتبتها خلال حياتها تحمل عنوان "مرتفعات ويذرنج"، واليوم تمر اليوم ذكرى رحيلها، إذ رحلت عن عالمنا فى يوم 19 ديسمبر من عام 1848،
تاركة عملا واحدًا، ولكنه أصبح علامة من علامات الأدب الكلاسيكى الإنجليزى.



لقد كانت حياة إيميلى جين برونتى التى ولدت فى 30 يوليو من عام 1818م يشوبها الغموض بصورة كبيرة، لدرجة ان كتاب السير أصبحوا عاجزين أمام حياتها، ولذلك يعود إلى أن المعلومات الخاصة بها ضئيلة للغاية، وغير مجمعة، إلى جانب انها كانت تحب أن تكون بعيدة عن الناس أى أنها قد تكون منعزلة عنهم، وتحب أن تجلس بمفردها فى معظم أوقاتها، وبالطبع تلك لحياة تفتقر لوجود أصدقاء، ولهذا أصبح المصدر الوحيد عنها شقيقتها الكبرى شارلوت.



وقالت عنها شقيقتها بعد رحيلها "كان تصرف أختى بشكل طبيعي، الظروف هى التى عززت ميولها إلى العزلة، لكنها كانت تذهب إلى الكنيسة أحيانًا وأحيانًا تمشى على التلال، وإنها نادرًا ما عبرت عتبة المنزل،
على الرغم من أنها كانت تحمل الخير للآخرين، إلا أنها لم تكن تختلط معهم".



أما عن روايتها الوحيدة "مرتفعات ويذرنج"، تعد من روائع الأدب الإنجليزى فقد تم نشرها لأول مرة فى عام 1847م، فى مجلدين من ثلاثة مجلدات، وفى عام 1850 نشرت شقيقتها شارلوت الرواية كاملة، ومن الأمور التى لا تحدث إلا نادرًا أن أبطال الرواية جميعهم يموت بسبب السل وهو نفس المرض الذى أصيب إيميلى جين برونتى، كما أنه المرض الذى قضى على أفراد أسرتها.



وتتحدّث الرواية عن حياة عائلتين إيرنشو ولينتون تقوم عائلة ايرنشو بتبنّى الطفل اليتيم هيثكليف، الذى يعتبر القوة المحركة للأحداث ضمن هذه الرواية، حيث كان هيثكليف فى البداية مدفوعاً بحبه لكاثرين ثم تحوّل إلى الرغبة بالانتقام منها بسبب ما اعتقده رفضاً له.



فى نهاية الرواية، سوف تسأل نفسك: هل أكره هيثكليف أم أتعاطف معه؟ ستختلف الإجابة كثيرا بين القراء، فهو شخصية مركبة فى وقت ما تشعر بأنه مظلوم، وأن كل ما كان يرجوه هو الحب فقط، لكن فى لحظة أخرى ستشعر به شريرا ينتقم من أبرياء.
















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