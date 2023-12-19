جاليرى بيكاسو يفتتح معرض وردة المنطقة العازلة لسعاد مردم بك

MENAFN - Youm7) يستعد جاليرى بيكاس الزمالك، لافتتاح معرض "وردة المنطقة العازلة" للفنانة سعاد مردم بك، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم ، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 10 يناير المقبل.

لوحة سعاد مردم بك





وعن المعرض تقول الفنانة سعاد مردم بك : "تزداد الحياة قسوة وتتصاعد وتيرة الصراعات في شتى أنحاء العالم حتى ليبحث الإنسان عن ملاذ آمن عن محبة تضمد جروحه عن وردة تزهر في الأرض القاحلة لترشده كيف يمكنه البدء من جديد".

وطوال مسيرتها المهنية تواجدت الرسامة السورية سعاد مردم بك كواحدة من الفنانين المعاصرين في العالم العربي مع تنوع مشاهداتها وهي صفة تستمدها من حياتها في العديد من البلدان.

إحدى لوحات سعاد مردم بك





ولدت في دمشق وأمضت طفولتها ومرهقتها في بيروت حيث درست الفلسفة في الجامعة اللبنانية في بيروت، ثم عاشت في مونتريال لمدة ثلاث سنوات، وأخيراً استقرت في القاهرة عام 2001.

إحدى أعمال سعاد مردم بك





تنحدر سعاد مردم بك من عائلة من الفنانين والأدباء والسياسيين والمثقفين، حيث تتشابك الخيوط السورية الكردية والألبانية والألمانية ومنها تستمد العديد من التأثيرات من الثقافات والجنسيات والعادات والأشخاص الذين التقتهم، ثم تقوم بعد ذلك بترجمة كل تلك اللقاءات والتواريخ والتجارب إلى المشاعر وإلى اللوحات.

عمل فنى لسعاد مردم بك





تميل أعمالها فى المعرض نحو التعبيرية على التوال الكبير، وتقدم أبضا جرعة كبيرة من الخيال، وغالبًا ما تدعو إلى ضربات مجردة في زيوتها، فلا تقتصر على أسلوب واحد أو تقنية واحدة أو باليتة واحدة.

واحدة من لوحات سعاد مردم بك





عرضت لوحاتها خلال معارض الفن في دبي وأبو ظبي أكثر من مرة، من بين عدد من المعارض وقاعات العرض في مصر والعالم.