شركة Openai تمنح مجلس إدارتها حق الفيتو ضد سام ألتمان

MENAFN - Youm7) تعمل شركة OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT ، على تمكين مجلس إدارتها من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) على قيادة الشركة، وفقاً لموقع businessinsider.





أصدرت الشركة إطار عمل جديد للسلامة، ويشتمل هذا الإطار، الذي يطلق عليه اسم "إطار الاستعداد"، على "عمليات OpenAI لتتبع وتقييم والتنبؤ والحماية من المخاطر الكارثية التي تفرضها النماذج المتزايدة القوة".





وقالت OpenAI في بيانها إنها ستقوم بإنشاء "مجموعة استشارية للسلامة متعددة الوظائف"، وتقول شركة OpenAI إن المجموعة ستُكلف بمراجعة التقارير حول المخاطر الناشئة قبل تحديث قيادة الشركة ومجلس إدارتها.





ومع ذلك، فإن سلطة اتخاذ القرار النهائى ستقع على عاتق مجلس إدارة OpenAI بدلاً من الرئيس التنفيذى سام ألتمان، وكتبت OpenAI في بيانها: "فى حين أن القيادة هى صانع القرار، فإن مجلس الإدارة يمتلك الحق فى عكس القرارات".





رحبت شركة OpenAI بمجلس إدارة أولى جديد الشهر الماضى بعد أن قام مجلس الإدارة السابق بطرد ألتمان لفترة وجيزة من الشركة، ويضم مجلس الإدارة حاليًا بريت تايلور ولارى سامرز وآدم دانجيلو.





قال مجلس إدارة OpenAI السابق في بيان صدر في 17 نوفمبر إن ألتمان طُرد لأنه "لم يكن صريحًا دائمًا فى اتصالاته مع مجلس الإدارة"، وتمت إعادة ألتمان في النهاية إلى منصبه بعد أيام بعد أن هدد غالبية الموظفين بالاستقالة.





على الرغم من أن مجلس الإدارة السابق لم يوضح كثيرًا قراره بإقالة ألتمان، إلا أنه تم التكهن على نطاق واسع بأن ذلك كان بسبب قلقهم بشأن نهج ألتمان العدواني تجاه ابتكار الذكاء الاصطناعى.





يبدو أن إطار عمل السلامة الجديد الخاص بشركة OpenAI يشير إلى أن ألتمان وفريقه سيظلون خاضعين للمساءلة من قبل مجلس إدارة الشركة، وهذا من شأنه أن يتماشى أيضًا مع ما قاله ألتمان علنًا.





وقال ألتمان لمراسلة بلومبرج إميلي تشانغ في يونيو : "لا ينبغى الوثوق بأى شخص هنا، ليس لدى أسهم تتمتع بحق التصويت الفائق، ولا أريدها، ويمكن لمجلس الإدارة إقالتى، أعتقد أن هذا مهم".