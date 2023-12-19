أدوبى تتخلى عن خطتها للاستحواذ على Figma مقابل 20 مليار دولار لهذا السبب

MENAFN - Youm7) قررت شركة Adobe التخلى عن خطتها للاستحواذ على Figma مقابل 20 مليار دولار، حيث لم تتمكن الشركتان من إيجاد طريق واضح للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى.لماذا تقوم Adobe بإلغاء عملية الاستحواذ؟

فى أعقاب الضغط التنظيمي المتزايد، توصلت الشركتان إلى حل، حيث اتفقتا بشكل متبادل على إنهاء اتفاقية الاندماج، وحل جميع جوانب إنهاء عملية دمج Adobe-Figma.

وقد خضعت الصفقة التي تم الإعلان عنها العام الماضي لتدقيق شديد من قبل الجهات التنظيمية بسبب حجمها وتأثيرها على المنافسة، وكانت وزارة العدل الأمريكية تدرس صفقة Adobe وFigma طوال عام 2023، وبدأت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحقيقات متعمقة بشأن عملية الاستحواذ، وذكرت النتائج أن الاندماج سيقضي على المنافسة بين اثنين من المنافسين الرئيسيين.وقررت شركة Adobe عدم تقديم أي حلول محتملة لهيئة أسواق المال فيما يتعلق باستحواذها على شركة البرمجيات Figma، لا يمكن معالجة مخاوف هيئة أسواق المال من خلال أي علاج واقعي، وفقًا لشركة Adobe، والتقت Adobe وFigma مع مسؤولي وزارة العدل الأسبوع الماضي للحصول على الموافقة على اندماجهما وسط دعاوى قضائية محتملة من وزارة العدل الأمريكية.وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت شركة Adobe من أن عملية الاستحواذ قد تقلل من المنافسة في الأسواق العالمية لبرامج التصميم التفاعلية والإبداعية. وقد أشارت شركة Adobe إلى أنها ستقدم الحلول الممكنة، لكن الأمر لم يعد كذلك.وقال شانتانو ناراين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Adobe في بيان: "Adobe وFigma يختلفان بشدة مع النتائج التنظيمية الأخيرة، لكننا نعتقد أنه من مصلحتنا المضي قدمًا بشكل مستقل"، "بينما تشاركت Adobe وFigma رؤية لإعادة تعريف مستقبل الإبداع والإنتاجية بشكل مشترك، إلا أننا لا نزال في وضع جيد للاستفادة من فرصنا الهائلة في السوق ومهمتنا لتغيير العالم من خلال التجارب الرقمية المخصصة."