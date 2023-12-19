بعد حظر ساعة Apple Watch 9.. أسباب تدفعك لاستخدام Series 8

MENAFN - Youm7) بعد فرض الحظر الأمريكي على Apple Watch Series 9 وUrtla 2 بدءًا من هذا الأسبوع، قد يتوقف توفر أحدث الأجهزة القابلة للارتداء من الشركة، ولكن وسط حالة عدم اليقين هناك فرصة للنظر في فوائد شراء Apple Watch Series 8 أو إصدار أقدم.

ووفقاً لموقع 9to5mac، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تفكر في سبب كون Apple Watch Series 8 اختيارًا رائعًا.

هناك العديد من القدرات الجديدة الأساسية لـ Apple Watch Series 9

منها، إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية من خلال Siri، وشاشة أكثر سطوعًا، وتعد Siri الموجودة على الجهاز أسرع، ولكن من السهل استخدام جهاز iPhone الخاص بك للتحقق من هذه التفاصيل.

يمكن أن يكون التحكم بإيماءات النقر المزدوج أمرًا مريحًا، ولكن يمكنك تمكين ميزة مشابهة جدًا على أي ساعة Apple Watch.

توفر الشاشة الجديدة سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، ويعد هذا قفزة بنسبة 100% من 1000، ولكن ربما تكون معتادًا بالفعل على 1000 شمعة في المتر المربع من جميع الطرز السابقة.

إشارة أخرى إلى أن السلسلة 9 مقابل 8 لا تختلف كثيرًا من حيث الأداء – ولم تشارك Apple مقياسًا محددًا لمدى سرعة مقارنة S9 SoC بـ S8.

عند النظر إلى الميزات الرئيسية لأجهزة Apple القابلة للارتداء، ستحصل على كل شيء باستثناء الميزات الثلاثة المذكورة أعلاه مع Apple Watch Series 8.

اعتمادًا على مدة استمرار حظر Apple Watch Series 9 وUrtla 2 في الولايات المتحدة، قد يتضاءل توفر التصميمات المختلفة، وقد يعني اختيار السلسلة 8 أو الإصدارات الأقدم عدم الاضطرار إلى التنازل عن النمط الذي تفضله.

وبطبيعة الحال، يظل التصميم الفعلي لأجهزة Apple Watch Series 9 مطابقًا للسلسلة 8 والإصدارات الأقدم، لذلك لن يفوتك أي شيء هناك، كما يمكنك توفير مبلغ جيد من خلال شراء الجيل السابق من Apple Watch، في كثير من الحالات، يكون هذا خصمًا يصل إلى 30%+.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام Series 9 وتريد واحدًا على المدى القصير، فستحتاج إلى القيام بذلك عاجلاً وليس آجلاً.