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ناسا تطرح مشروع GUSTO لرسم خريطة لجزء من درب التبانة

12/19/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد وكالة ناسا لبدء تجربة تسمى GUSTO وهى اختصارلـ Galactic / Extragalactic ULDB Spectroscope Terahertz Observatory وتقوم بجمع البيانات التي سيتم استخدامها لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لجزء من مجرة ​​درب التبانة.



وتتضمن تجربة GUSTO تلسكوبًا سيطفو على ارتفاع 120 ألف قدم فوق القارة القطبية الجنوبية على منطاد على ارتفاع عالٍ لمدة 55 يومًا على الأقل، ويمتص موجات الراديو عالية التردد المتسربة عبر الوسط الكونى بين النجوم وهو مصطلح يشير إلى الغازات والغبار والإشعاع والمواد الأخرى التى تشكل الفضاء بين النجوم، وفقا لتقرير theverge.



وتمتلك ناسا دليلًا ممتعًا لبالوناتها العلمية يشرح بالونات الضغط الصفرى والضغط الفائق التى تستخدمها فى مهام مثل هذه.



وسيبحث GUSTO
عن إشارات الكربون والأكسجين والنيتروجين في الوسط بين النجوم، باحثًا عن تلميحات حول كيفية تشكل النجوم والكواكب ، وتحديدًا ما الذى يجعل جزيئات الفضاء تتجمع معًا لتشكل السحب الجزيئية التي تسبق تكوين النجوم،
وسيتم إطلاق المنطاد من محطة ماكموردو فى القطب الجنوبى فى موعد لا يتجاوز 21 ديسمبر
وفقًا لوكالة ناسا.



ويقول قائد التحقيق في مشروع GUSTO كريس ووكر من جامعة أريزونا، إن GUSTO مناسب بشكل فريد لمهمة التقاط ترددات تيراهيرتز التي تنقلها الجسيمات، وقال في إعلان ناسا: "لدينا أساسًا نظام الراديو الذي بنيناه والذى يمكننا من خلاله إدارة المقبض وضبط تردد تلك الخطوط ، وإذا سمعنا شيئًا نعرف أنه منهم فنحن نعلم أنها تلك الذرات والجزيئات.



وتقول ناسا إن المهمة ستكشف أيضًا عن البنية ثلاثية الأبعاد لسحابة ماجلان الكبرى، وهي مجرة ​​قزمة بالقرب من درب التبانة يمكن رؤيتها بالعين المجردة من أجزاء من نصف الكرة الجنوبي للأرض، وسوف يطير التلسكوب في الإعصار الجوي للقطب الجنوبي، والذي سيوجهه في دوائر حول القطب أثناء المهمة.





ليست الأداة العلمية الوحيدة المعتمدة على البالونات التي تستخدمها ناسا، وكانت الوكالة تستخدم البالونات لإرسال الحمولات، التي تزن أحيانًا آلاف الجنيهات لأكثر من 30 عامًا، وهذه المهمة تحديدًا هي الأولى ضمن برنامج


NASA Explorers



كما تقول إليزابيث لانداو ممثلة ناسا، لـ The Verge فى رسالة بالبريد الإلكتروني أن المستكشفون موجودون "لتوفير فرص طيران متكررة لتحقيقات علمية عالمية المستوى من الفضاء باستخدام أساليب إدارة مبتكرة ومبسطة وفعالة فى مجالات علوم الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية .


















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