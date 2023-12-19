Wednesday, 20 December 2023 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تلسكوب ويب يلتقط صورة أورانوس الجديدة بعلامات مختلفة .. تعرف عليها

12/19/2023 2:34:49 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) بالذكرى السنوية الثانية القادمة لإطلاقه، وشاركت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، اللتان تديران المركبة جنبًا إلى جنب مع وكالة الفضاء الكندية (CSA)، صورة حديثة لكوكب أورانوس الجليدي.





تلسكوب جيمس ويب


وتم تمرير الصورة التي تشبه الرخام الأزرق المتوهج المتموج في محيط أسود، من خلال مرشحات الأشعة تحت الحمراء للتلسكوب لالتقاط الأطوال الموجية التي لن يراها رواد الفضاء في المستقبل بالعين المجردة.



بالمقارنة مع الصور ذات المظهر العام لأورانوس التى التقطتها فوييجر 2 فى الثمانينات، يرسم تلسكوب ويب صورة أكثر حيوية، من خلال التقاط الضوء في طيف الأشعة تحت الحمراء، وتكشف مستشعرات المركبة عن "عالم جليدي غريب وديناميكي مليء بميزات جوية مثيرة، كما وصفه الفريق الذى يشغل التلسكوب.



وتُظهر صورة تلسكوب جيمس ويب الفضائي حلقات الكوكب المحيطة بالكوكب، بما في ذلك "حلقة زيتا المراوغة"، وهي الحلقة الداخلية الباهتة والمتناثرة لأورانوس، ويمكن أيضًا رؤية الغطاء السحابي القطبي الشمالي، وهو النقطة البيضاء القريبة من المركز.



وتلتقط الصورة أيضًا 14 قمرًا من أصل 27 قمرًا لأورانوس، كما هو موضح في الصورة ، من بين الأجسام المدارية (التي تحمل أسماء شكسبيرية في الغالب) المصورة أوبيرون، تيتانيا، أومبريل، جولييت، بيرديتا، روزاليند، بوك، بليندا، ديسديمونا، كريسيدا، أرييل، ميراندا، بيانكا وبورتيا.



وتستخدم صورة تلسكوب جيمس ويب الفضائي أربعة مرشحات NIRCam، مما يكشف التفاصيل في طيف الأشعة تحت الحمراء القريبة، وتشمل هذه F140M (الأزرق)، F210M (السماوي)، F300M (الأصفر)، وF460M (البرتقالي)، وأظهرت صورة شاركتها وكالة ناسا في وقت سابق من هذا العام أورانوس في مرشحين فقط (الأزرق والبرتقالي)، مما أدى إلى رؤية أكثر بدائية للعملاق الجليدي.





ويعتقد علماء الفلك أن الصور التي التقطها تلسكوب ويب ستساعدهم على فهم أورانوس بشكل أفضل، وخاصة حلقة زيتا، للمهام المستقبلية، كما أنهم ينظرون إلى الصور كبديل للتعرف على ما يقرب من 2000 كوكب خارجي موثق في أنظمة شمسية أخرى تشترك في السمات مع جارتنا الحلقية والجليدية.
















MENAFN19122023000132011024ID1107628947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث